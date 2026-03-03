В Самаре ветераны СВО с тяжелыми ранениями получили ключи от новых автомобилей 

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре состоялась первая в 2026 году специализированная ярмарка вакансий для участников СВО и членов их семей.
Более 180 участников СВО и их близких проконсультировались у работодателей Самары на ярмарке вакансий
Форум "Герои Отечества" состоится в середине мая 2026 года в Санкт-Петербурге — Северной столице России.
Открыта регистрация на конкурсы в рамках V Петербургского молодежного исторического форума "Герои Отечества"
Члены Общественного совета «Моя карьера с Единой Россией» провели выездное совещание на площадке Центра серийного производства института инновационного развития СамГМУ.
Состоялось выездное заседание общественного совета «Моя карьера с Единой Россией»
НИПТ бесплатно по показаниям: в Самарской области расширяют доступность дородовой диагностики и профилактики тяжелых врожденных заболеваний.
В регионе расширяют доступность дородовой диагностики и профилактики врожденных заболеваний
В мартовскую афишу «Театральной гостиной» самарского театра для детей и молодежи «Мастерская» вошли пять спектаклей.
В самарском театре для детей и молодежи «Мастерская» возобновляют «Театральные гостиные»
Экс-сотрудник главного бюро медико-социальной экспертизы Самарской области по решению суда на 9 лет лишен свободы.
Экс-сотрудник главного бюро медико-социальной экспертизы Самарской области осужден за взяточничество
 Температура воздуха 4 марта в Самаре ночью -1, -3°С, днем -1, -3°С.
4 марта в регионе днем слабая метель, до -6°С
Всероссийский проект «ЭтноЛаб: акселерация успеха» является продолжением проекта «ЭтНик: кадры решают», в рамках которого молодые специалисты разрабатывали свои инициативы под руководством наставников.
Молодые специалисты региона могут пройти акселерацию в рамках Всероссийского проекта «ЭтноЛаб: акселерация успеха»
В Самаре пройдет лекция «Женская благотворительность на рубеже XIX – XX веков»
Самарец поверил аферисту и отдал мошеннику более 1 800 000 рублей
Московский эксперт расскажет самарцам, как архитекторы возрождают наследие своими руками
В Самаре ветераны СВО с тяжелыми ранениями получили ключи от новых автомобилей 

193
Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» продолжает свою миссию по всесторонней поддержке ветеранов СВО и их семей, помогая таким смелым людям возвращаться к полноценной, активной жизни.

При содействии самарского филиала фонда «Защитники Отечества» и Правительства Самарской области в регионе продолжается реализация программ поддержки участников специальной военной операции. Врио заместителя председателя Правительства Регина Воробьева и руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Наталья Полянскова в торжественной обстановке вручили ключи от новых автомобилей с ручным управлением трём ветеранам СВО, получившим тяжелые ранения.
Автомобили марки LADA VESTA (два автомобиля) и BAIC U5 Plus получили Игорь Соловьев, Иван Иванец и Владимир Жлудко. Транспортные средства приобретены для того, чтобы облегчить повседневную жизнь героев, повысить их мобильность и социальную активность, несмотря на полученные травмы.
«Наши ветераны проявили мужество и отвагу, защищая Родину. Обеспечение автомобилями с ручным управлением - важный шаг к социальной адаптации в мирной жизни. Поддерживаем ребят, получившим инвалидность, всеми необходимыми мерами поддержки», - отметила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Наталья Полянскова.
Важно отметить, что вручению машин предшествовала комплексная работа. При поддержке губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и фонда «Защитники Отечества» все участники СВО с инвалидизацией имеют возможность бесплатно пройти обучение на управление автомобилем в автошколе ДОСААФ. Это позволяет ветеранам не только получить ключи, но и уверенно сесть за руль.
Игорь Соловьев – ветеран СВО, контрактник. Участвовал в боях на Авдеевском направлении в ДНР, где в ходе боевых действий получил тяжелое ранение и потерял обе ноги. За проявленный героизм Игорь награжден медалями «За усердие при выполнении задач Радиационной, химической и биологической защиты», «Участнику специальной военной операции», «За взятие Авдеевки», а также медалью «За Храбрость 2 степени». При содействии филиала фонда ветеран уже получил помощь в адаптации жилого помещения, прошел обучение в ДОСААФ и получил водительское удостоверение категории «В» с правом управления автомобилем с ручным управлением, обеспечен комплектом адаптивной одежды. В настоящее время ведется работа по оформлению документации для обеспечения его современными спортивными протезами.
Иван Иванец – ветеран СВО, контрактник. В результате минно-взрывного ранения потерял обе ноги. Филиал фонда «Защитники Отечества» сопровождает ветерана по всем вопросам: от оформления заявок на адаптивную одежду и протезы нижних конечностей до адаптации жилого помещения под нужды маломобильного гражданина.
«Эта машина для меня – возможность решать свои вопросы без оглядки на расписание транспорта или помощь других людей. Огромное спасибо государству, филиалу фонда и всем, кто помогал в решении этого вопроса», - поделился Иван Иванец.
Владимир Жлудко – ветеран СВО, контрактник. С сентября по декабрь 2023 года в звании ефрейтора принимал участие в специальной военной операции, где получил огнестрельное осколочное ранение. Специалисты филиала фонда оказали ветерану широкий спектр поддержки: от юридических консультаций по оформлению налоговых и коммунальных льгот до помощи психолога и организации диспансеризации, а также успешно подана заявка на адаптацию жилого помещения и, что особенно важно, на получение автомобиля с ручным управлением, который он теперь получил.
Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» продолжает свою миссию по всесторонней поддержке ветеранов СВО и их семей, помогая таким смелым людям возвращаться к полноценной, активной жизни.

 

Фото: самарский филиал госфонда «Защитники Отечества»

Теги: Самара

