В Самаре ветераны СВО с тяжелыми ранениями получили ключи от новых автомобилей 

При содействии самарского филиала фонда «Защитники Отечества» и Правительства Самарской области в регионе продолжается реализация программ поддержки участников специальной военной операции. Врио заместителя председателя Правительства Регина Воробьева и руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Наталья Полянскова в торжественной обстановке вручили ключи от новых автомобилей с ручным управлением трём ветеранам СВО, получившим тяжелые ранения.

Автомобили марки LADA VESTA (два автомобиля) и BAIC U5 Plus получили Игорь Соловьев, Иван Иванец и Владимир Жлудко. Транспортные средства приобретены для того, чтобы облегчить повседневную жизнь героев, повысить их мобильность и социальную активность, несмотря на полученные травмы.

«Наши ветераны проявили мужество и отвагу, защищая Родину. Обеспечение автомобилями с ручным управлением - важный шаг к социальной адаптации в мирной жизни. Поддерживаем ребят, получившим инвалидность, всеми необходимыми мерами поддержки», - отметила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Наталья Полянскова.

Важно отметить, что вручению машин предшествовала комплексная работа. При поддержке губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и фонда «Защитники Отечества» все участники СВО с инвалидизацией имеют возможность бесплатно пройти обучение на управление автомобилем в автошколе ДОСААФ. Это позволяет ветеранам не только получить ключи, но и уверенно сесть за руль.

Игорь Соловьев – ветеран СВО, контрактник. Участвовал в боях на Авдеевском направлении в ДНР, где в ходе боевых действий получил тяжелое ранение и потерял обе ноги. За проявленный героизм Игорь награжден медалями «За усердие при выполнении задач Радиационной, химической и биологической защиты», «Участнику специальной военной операции», «За взятие Авдеевки», а также медалью «За Храбрость 2 степени». При содействии филиала фонда ветеран уже получил помощь в адаптации жилого помещения, прошел обучение в ДОСААФ и получил водительское удостоверение категории «В» с правом управления автомобилем с ручным управлением, обеспечен комплектом адаптивной одежды. В настоящее время ведется работа по оформлению документации для обеспечения его современными спортивными протезами.

Иван Иванец – ветеран СВО, контрактник. В результате минно-взрывного ранения потерял обе ноги. Филиал фонда «Защитники Отечества» сопровождает ветерана по всем вопросам: от оформления заявок на адаптивную одежду и протезы нижних конечностей до адаптации жилого помещения под нужды маломобильного гражданина.

«Эта машина для меня – возможность решать свои вопросы без оглядки на расписание транспорта или помощь других людей. Огромное спасибо государству, филиалу фонда и всем, кто помогал в решении этого вопроса», - поделился Иван Иванец.

Владимир Жлудко – ветеран СВО, контрактник. С сентября по декабрь 2023 года в звании ефрейтора принимал участие в специальной военной операции, где получил огнестрельное осколочное ранение. Специалисты филиала фонда оказали ветерану широкий спектр поддержки: от юридических консультаций по оформлению налоговых и коммунальных льгот до помощи психолога и организации диспансеризации, а также успешно подана заявка на адаптацию жилого помещения и, что особенно важно, на получение автомобиля с ручным управлением, который он теперь получил.

Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» продолжает свою миссию по всесторонней поддержке ветеранов СВО и их семей, помогая таким смелым людям возвращаться к полноценной, активной жизни.

Фото: самарский филиал госфонда «Защитники Отечества»