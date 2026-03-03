Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре состоялась первая в 2026 году специализированная ярмарка вакансий для участников СВО и членов их семей.
Более 180 участников СВО и их близких проконсультировались у работодателей Самары на ярмарке вакансий
Форум "Герои Отечества" состоится в середине мая 2026 года в Санкт-Петербурге — Северной столице России.
Открыта регистрация на конкурсы в рамках V Петербургского молодежного исторического форума "Герои Отечества"
Члены Общественного совета «Моя карьера с Единой Россией» провели выездное совещание на площадке Центра серийного производства института инновационного развития СамГМУ.
Состоялось выездное заседание общественного совета «Моя карьера с Единой Россией»
НИПТ бесплатно по показаниям: в Самарской области расширяют доступность дородовой диагностики и профилактики тяжелых врожденных заболеваний.
В регионе расширяют доступность дородовой диагностики и профилактики врожденных заболеваний
В мартовскую афишу «Театральной гостиной» самарского театра для детей и молодежи «Мастерская» вошли пять спектаклей.
В самарском театре для детей и молодежи «Мастерская» возобновляют «Театральные гостиные»
Экс-сотрудник главного бюро медико-социальной экспертизы Самарской области по решению суда на 9 лет лишен свободы.
Экс-сотрудник главного бюро медико-социальной экспертизы Самарской области осужден за взяточничество
 Температура воздуха 4 марта в Самаре ночью -1, -3°С, днем -1, -3°С.
4 марта в регионе днем слабая метель, до -6°С
Всероссийский проект «ЭтноЛаб: акселерация успеха» является продолжением проекта «ЭтНик: кадры решают», в рамках которого молодые специалисты разрабатывали свои инициативы под руководством наставников.
Молодые специалисты региона могут пройти акселерацию в рамках Всероссийского проекта «ЭтноЛаб: акселерация успеха»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.17
-0.1
EUR 90.73
-0.57
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет лекция «Женская благотворительность на рубеже XIX – XX веков»
Самарец поверил аферисту и отдал мошеннику более 1 800 000 рублей
Московский эксперт расскажет самарцам, как архитекторы возрождают наследие своими руками
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Молодые специалисты региона могут пройти акселерацию в рамках Всероссийского проекта «ЭтноЛаб: акселерация успеха»

215
Всероссийский проект «ЭтноЛаб: акселерация успеха» является продолжением проекта «ЭтНик: кадры решают», в рамках которого молодые специалисты разрабатывали свои инициативы под руководством наставников.

Молодые специалисты Самарской области могут пройти акселерацию в рамках Всероссийского проекта «ЭтноЛаб: акселерация успеха».

Всероссийский проект «ЭтноЛаб: акселерация успеха» является продолжением проекта «ЭтНик: кадры решают», в рамках которого молодые специалисты разрабатывали свои инициативы под руководством наставников и экспертов Ресурсного центра в сфере национальных отношений и Факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова. Участие в новом проекте позволит систематизировать практический опыт проектной деятельности, сформировать инициативы «под ключ» для подачи на грантовые конкурсы и эффективной реализации проектов, развить личностный потенциал и выстроить свое позиционирование как лидера этнокультурного сектора. Цель проекта: укрепление потенциала этнокультурного сектора через проведение акселерационной программы профессионального и личностного роста молодых специалистов. 
В проекте три основных этапа: 
1. Отбор 60 участников, акселерация их инициатив. Программа включает практические групповые занятия и тренинги, теоретические вебинары и лекции в онлайн формате, сопровождение наставником, индивидуальные консультации с приглашенными экспертами. Темы для индивидуальных и групповых встреч будут посвящены как работе над проектом и его реализацией, так и работе над личными качествами и навыками. Данный этап, в том числе, позволит участникам с помощью наставников научиться эффективно реализовывать проекты, искать источники финансирования и успешно подаваться на различные грантовые конкурсы. Вебинары в рамках акселерационной программы будут доступны для широкой аудитории. 
2. По итогам акселератора будут отобраны 20 участников, 10 из которых получат возможность пройти уникальную стажировку в партнёрской организации (программа стажировки будет составляться индивидуально под каждого участника для наибольшей эффективности его профессионального развития), а ещё 10 участников смогут получить стартовую ресурсную поддержку для реализации своих инициатив. 
3. Будет проведена VII Общероссийская конференция «Устойчивое развитие этнокультурного сектора», на которой финалисты проекта поделятся своим опытом и впечатлениями после стажировки и ресурсной поддержки. На конференции будет записана телепередача, которая позволит презентовать опыт проекта и послужит мотивацией для других молодых людей к активному участию в жизни этнокультурного сектора. Для участия в проекте необходимо до 10 марта 2026 г. заполнить анкету по ссылке - https://forms.yandex.ru/u/6980d0571f1eb5a7dafb8607/. 
Более подробная информация об условиях участия в проекте доступна на странице проекта на сайте Ресурсного центра: https://ресурсныйцентр-анр.рф/russianfederation/project/etnolab-akseleraciya-uspeha.
 Всероссийский проект «ЭтноЛаб: акселерация успеха» реализуется Ресурсным центром в сфере национальных отношений при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Фонда президентских грантов, в партнёрстве с Комиссией Общественной палаты РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции, кафедрой управления в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений Факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова, Федеральным государственным бюджетным учреждением «Дом народов России». 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
638
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
414
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
2 марта 2026  11:28
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
444
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
2 марта 2026  10:18
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
386
В Самаре проходит
28 февраля 2026  21:53
В Самаре проходит "Пластилиновый дождь": ФОТО
1062
Весь список