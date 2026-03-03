Молодые специалисты региона могут пройти акселерацию в рамках Всероссийского проекта «ЭтноЛаб: акселерация успеха»

Молодые специалисты Самарской области могут пройти акселерацию в рамках Всероссийского проекта «ЭтноЛаб: акселерация успеха».

Всероссийский проект «ЭтноЛаб: акселерация успеха» является продолжением проекта «ЭтНик: кадры решают», в рамках которого молодые специалисты разрабатывали свои инициативы под руководством наставников и экспертов Ресурсного центра в сфере национальных отношений и Факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова. Участие в новом проекте позволит систематизировать практический опыт проектной деятельности, сформировать инициативы «под ключ» для подачи на грантовые конкурсы и эффективной реализации проектов, развить личностный потенциал и выстроить свое позиционирование как лидера этнокультурного сектора. Цель проекта: укрепление потенциала этнокультурного сектора через проведение акселерационной программы профессионального и личностного роста молодых специалистов.

В проекте три основных этапа:

1. Отбор 60 участников, акселерация их инициатив. Программа включает практические групповые занятия и тренинги, теоретические вебинары и лекции в онлайн формате, сопровождение наставником, индивидуальные консультации с приглашенными экспертами. Темы для индивидуальных и групповых встреч будут посвящены как работе над проектом и его реализацией, так и работе над личными качествами и навыками. Данный этап, в том числе, позволит участникам с помощью наставников научиться эффективно реализовывать проекты, искать источники финансирования и успешно подаваться на различные грантовые конкурсы. Вебинары в рамках акселерационной программы будут доступны для широкой аудитории.

2. По итогам акселератора будут отобраны 20 участников, 10 из которых получат возможность пройти уникальную стажировку в партнёрской организации (программа стажировки будет составляться индивидуально под каждого участника для наибольшей эффективности его профессионального развития), а ещё 10 участников смогут получить стартовую ресурсную поддержку для реализации своих инициатив.

3. Будет проведена VII Общероссийская конференция «Устойчивое развитие этнокультурного сектора», на которой финалисты проекта поделятся своим опытом и впечатлениями после стажировки и ресурсной поддержки. На конференции будет записана телепередача, которая позволит презентовать опыт проекта и послужит мотивацией для других молодых людей к активному участию в жизни этнокультурного сектора. Для участия в проекте необходимо до 10 марта 2026 г. заполнить анкету по ссылке - https://forms.yandex.ru/u/6980d0571f1eb5a7dafb8607/.

Более подробная информация об условиях участия в проекте доступна на странице проекта на сайте Ресурсного центра: https://ресурсныйцентр-анр.рф/russianfederation/project/etnolab-akseleraciya-uspeha.

Всероссийский проект «ЭтноЛаб: акселерация успеха» реализуется Ресурсным центром в сфере национальных отношений при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Фонда президентских грантов, в партнёрстве с Комиссией Общественной палаты РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции, кафедрой управления в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений Факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова, Федеральным государственным бюджетным учреждением «Дом народов России».