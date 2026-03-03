Открыта регистрация на конкурсы в рамках V Петербургского молодежного исторического форума "Герои Отечества"

Форум (12+) состоится в середине мая 2026 года в Санкт-Петербурге — Северной столице России.

В рамках форума проходит несколько конкурсов (12+), посвященных 120-летию с начала работы первой Государственной думы Российской Империи.



1. Конкурс исследовательских работ (12+).

2. Фотоконкурс "Парламент в кадре" (12+).

3. Киноконкурс "Хроника парламентаризма" (12+).

4. Конкурс детских рисунков "Парламентские зарисовки" (12+).

5. Конкурс законотворческих инициатив (12+).



Участниками могут стать школьники, студенты СПО и вузов, а также молодые ученые в возрасте от 14 до 35 лет, проживающие в России и иностранных государствах.



Регистрация и прием работ открыты до 15 апреля 2026 года.



Конкурс исследовательских работ



Все участники конкурса получат сертификаты, а 10 победителей отправятся в 4-дневную поездку в культурную столицу на форум, где смогут представить свои исследования широкой аудитории и почетным гостям форума. Лучшие исследовательские работы будут опубликованы в сборниках научных статей.



С требованиями, критериями и положением можно ознакомиться на сайте.



Фотоконкурс "Парламент в кадре"



Фотоработы 10 победителей будут представлены на фотовыставке в рамках V Петербургского молодёжного исторического форума "Герои Отечества".



С положением, критериями и работами победителей прошлых лет можно ознакомиться на сайте.



Киноконкурс "Хроника парламентаризма"



6 победителей получат бесплатную 4-дневную поездку в Петербург на форум, в рамках которого пройдет кинофестиваль (12+) с показом лучших работ.



С положением, требованиями и критериями можно ознакомиться на сайте.



Конкурс детских рисунков "Парламентские зарисовки"



Конкурс для участников от 14 до 18 лет. 10 лучших работ будут представлены на выставке в рамках форума в Санкт-Петербурге.



С положением, требованиями и критериями можно ознакомиться на сайте.



Конкурс законотворческих инициатив



Конкурс для молодых политиков в возрасте от 14 до 35 лет.

5 авторов лучших инициатив выиграют бесплатную 4-дневную поездку в Санкт-Петербург.



С положением, критериями и шаблонами можно ознакомиться на сайте.