Главные новости:
В Самаре состоялась первая в 2026 году специализированная ярмарка вакансий для участников СВО и членов их семей.
Более 180 участников СВО и их близких проконсультировались у работодателей Самары на ярмарке вакансий
Форум "Герои Отечества" состоится в середине мая 2026 года в Санкт-Петербурге — Северной столице России.
Открыта регистрация на конкурсы в рамках V Петербургского молодежного исторического форума "Герои Отечества"
Члены Общественного совета «Моя карьера с Единой Россией» провели выездное совещание на площадке Центра серийного производства института инновационного развития СамГМУ.
Состоялось выездное заседание общественного совета «Моя карьера с Единой Россией»
НИПТ бесплатно по показаниям: в Самарской области расширяют доступность дородовой диагностики и профилактики тяжелых врожденных заболеваний.
В регионе расширяют доступность дородовой диагностики и профилактики врожденных заболеваний
В мартовскую афишу «Театральной гостиной» самарского театра для детей и молодежи «Мастерская» вошли пять спектаклей.
В самарском театре для детей и молодежи «Мастерская» возобновляют «Театральные гостиные»
Экс-сотрудник главного бюро медико-социальной экспертизы Самарской области по решению суда на 9 лет лишен свободы.
Экс-сотрудник главного бюро медико-социальной экспертизы Самарской области осужден за взяточничество
 Температура воздуха 4 марта в Самаре ночью -1, -3°С, днем -1, -3°С.
4 марта в регионе днем слабая метель, до -6°С
Всероссийский проект «ЭтноЛаб: акселерация успеха» является продолжением проекта «ЭтНик: кадры решают», в рамках которого молодые специалисты разрабатывали свои инициативы под руководством наставников.
Молодые специалисты региона могут пройти акселерацию в рамках Всероссийского проекта «ЭтноЛаб: акселерация успеха»
В Самаре пройдет лекция «Женская благотворительность на рубеже XIX – XX веков»
Самарец поверил аферисту и отдал мошеннику более 1 800 000 рублей
Московский эксперт расскажет самарцам, как архитекторы возрождают наследие своими руками
Архив новостей
Открыта регистрация на конкурсы в рамках V Петербургского молодежного исторического форума "Герои Отечества"

Форум "Герои Отечества" состоится в середине мая 2026 года в Санкт-Петербурге — Северной столице России.

Открыта регистрация на конкурсы в рамках V Петербургского молодежного исторического форума "Герои Отечества"

Форум (12+) состоится в середине мая 2026 года в Санкт-Петербурге — Северной столице России.

В рамках форума проходит несколько конкурсов (12+), посвященных 120-летию с начала работы первой Государственной думы Российской Империи.

1. Конкурс исследовательских работ (12+).
2. Фотоконкурс "Парламент в кадре" (12+).
3. Киноконкурс "Хроника парламентаризма" (12+).
4. Конкурс детских рисунков "Парламентские зарисовки" (12+).
5. Конкурс законотворческих инициатив (12+).

Участниками могут стать школьники, студенты СПО и вузов, а также молодые ученые в возрасте от 14 до 35 лет, проживающие в России и иностранных государствах.

Регистрация и прием работ открыты до 15 апреля 2026 года.

Конкурс исследовательских работ

Все участники конкурса получат сертификаты, а 10 победителей отправятся в 4-дневную поездку в культурную столицу на форум, где смогут представить свои исследования широкой аудитории и почетным гостям форума. Лучшие исследовательские работы будут опубликованы в сборниках научных статей.

С требованиями, критериями и положением можно ознакомиться на сайте.

Фотоконкурс "Парламент в кадре"

Фотоработы 10 победителей будут представлены на фотовыставке в рамках V Петербургского молодёжного исторического форума "Герои Отечества".

С положением, критериями и работами победителей прошлых лет можно ознакомиться на сайте.

Киноконкурс "Хроника парламентаризма"

6 победителей получат бесплатную 4-дневную поездку в Петербург на форум, в рамках которого пройдет кинофестиваль (12+) с показом лучших работ.

С положением, требованиями и критериями можно ознакомиться на сайте.

Конкурс детских рисунков "Парламентские зарисовки"

Конкурс для участников от 14 до 18 лет. 10 лучших работ будут представлены на выставке в рамках форума в Санкт-Петербурге.

С положением, требованиями и критериями можно ознакомиться на сайте.

Конкурс законотворческих инициатив

Конкурс для молодых политиков в возрасте от 14 до 35 лет.
5 авторов лучших инициатив выиграют бесплатную 4-дневную поездку в Санкт-Петербург.

С положением, критериями и шаблонами можно ознакомиться на сайте.

Теги: Россия

