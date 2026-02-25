Я нашел ошибку
Температура воздуха в Самаре 26 февраля ночью -14, -16°С, днем -5, -7°С.
26 февраля в регионе без осадков, ночью местами до -21°С, днем до -9°С 
В среду, 25 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Самарской области.
Вячеслав Федорищев поручил создать в муниципалитетах Самарской области штабы по контролю за предстоящим паводком
Ресурсоснабжающая компания сделает перерасчет потребителям, которые с 1 января 2024-го по 28 февраля 2025 года оплачивали  обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования.
В регионе снизили тарифы на обслуживание газового оборудования
Сегодня, 25 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и руководитель Роскачества Максим Протасов провели рабочую встречу и подписали соглашение о сотрудничестве.
Между правительством Самарской области и Роскачеством подписано соглашение о сотрудничестве
В преддверии Дня защитника Отечества на Самарской станции переливания крови состоялось торжественное вручение знаков «Почетный донор России».
75 жителей региона награждены званием Почетный донор России
25 февраля в Уфе прошел матч 27-го тура чемпионата России - Суперлиги по волейболу. 
«Нова» одержала победу над командой «Динамо-Урал» - 2:3
До 20:00 27 февраля участок улицы Магистральной в Самаре недоступен для проезда автотранспорта. ​​​​​​​Специалисты «РКС-Самара» приступили к работам 25 февраля.
Автобусы маршрутов №№ 27, 75 и 87 временно следуют по измененной схеме в Самаре
В Самарской области продолжается региональный этап Чемпионата «Профессионалы» — ключевого события для системы среднего профессионального образования.
Чемпионат «Профессионалы» в Самарской области представляет новые компетенции и возможности для молодёжи.
В РФ увеличат число бюджетных мест в образовательных учреждениях по востребованным специальностям

224
25 февраля Михаил Мишустин сообщил, что число бюджетных мест на востребованные специальности увеличат.

Число бюджетных мест в образовательных учреждениях на востребованные для России специальности будет увеличено. Об этом 25 февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе своего выступления с отчетом на заседании Государственной думы, пишут "Известия".

«По самым востребованным специальностям, в первую очередь нужным для достижения технологического лидерства, будем увеличивать количество бюджетных мест», — сказал он.

По его словам, свыше половины бюджетных мест в колледжах, техникумах и университетах приходится именно на технические профессии.

Мишустин добавил, что в настоящее время правительство по поручению президента РФ Владимира Путина продолжает «донастраивать» систему среднего профессионального образования. Новая ступень, которая будет лучше отвечать поставленным задачам, получит название «специальное профессиональное образование».

«Обновляем материально-техническую базу колледжей и учебные программы, чтобы студенты получали актуальные знания и навыки, максимально приближенные к деятельности предприятий, на которые они после окончания должны пойти трудиться», — отметил он.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Россия

Согласно статистике, в Москве на 1 февраля средняя цена на огурцы составила 305,3 рубля за килограмм, в Санкт-Петербурге — 331,9 рубля.
19 февраля 2026, 19:40
Самые высокие цены на огурцы оказались в Норильске и Анадыре
Согласно статистике, в Москве на 1 февраля средняя цена на огурцы составила 305,3 рубля за килограмм, в Санкт-Петербурге — 331,9 рубля.
748
В 2024 году поступление в 10-й класс выбрали 43% выпускников, в 2023 году — 44%, а в 2020 году этот показатель был 47%.
07 февраля 2026, 21:12
В России рекордно сократилось количество поступающих в 10-й класс школьников
В 2024 году поступление в 10-й класс выбрали 43% выпускников, в 2023 году — 44%, а в 2020 году этот показатель был 47%.
1152
Об этом 2 февраля сообщили на официальном сайте «Почты России».
02 февраля 2026, 16:25
«Почта России» внедрила новую услугу - доставку посылок по номеру телефона получателя
Об этом 2 февраля сообщили на официальном сайте «Почты России».
698
В среду, 25 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Самарской области.
25 февраля 2026  22:11
Вячеслав Федорищев поручил создать в муниципалитетах Самарской области штабы по контролю за предстоящим паводком
98
Сегодня, 25 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и руководитель Роскачества Максим Протасов провели рабочую встречу и подписали соглашение о сотрудничестве.
25 февраля 2026  21:13
Между правительством Самарской области и Роскачеством подписано соглашение о сотрудничестве
143
В Самарской области с марта меняется срок оплаты услуг ЖКХ
25 февраля 2026  13:03
В Самарской области с марта меняется срок оплаты услуг ЖКХ
285
Еще три «Львенка» приехали в Самару
25 февраля 2026  12:57
Еще три «Львенка» приехали в Самару
292
Заместитель главы города Самары Данил Морозов ответит на вопросы в программе «Прямой диалог»
25 февраля 2026  12:54
Заместитель главы города Самары Данил Морозов ответит на вопросы в программе «Прямой диалог»
319
