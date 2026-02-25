В РФ увеличат число бюджетных мест в образовательных учреждениях по востребованным специальностям

Число бюджетных мест в образовательных учреждениях на востребованные для России специальности будет увеличено. Об этом 25 февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе своего выступления с отчетом на заседании Государственной думы, пишут "Известия".

«По самым востребованным специальностям, в первую очередь нужным для достижения технологического лидерства, будем увеличивать количество бюджетных мест», — сказал он.

По его словам, свыше половины бюджетных мест в колледжах, техникумах и университетах приходится именно на технические профессии.

Мишустин добавил, что в настоящее время правительство по поручению президента РФ Владимира Путина продолжает «донастраивать» систему среднего профессионального образования. Новая ступень, которая будет лучше отвечать поставленным задачам, получит название «специальное профессиональное образование».

«Обновляем материально-техническую базу колледжей и учебные программы, чтобы студенты получали актуальные знания и навыки, максимально приближенные к деятельности предприятий, на которые они после окончания должны пойти трудиться», — отметил он.

Фото: freepik.com