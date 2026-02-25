Сотрудники ГАИ Исаклинского района провели мастер-класс для младших школьников пос. Сокский: делали светоотражатели своими руками.

Ребята узнали о правилах дорожного движения, значении сигналов светофора и важности световозвращающих элементов в тёмное время суток и плохую погоду.

С помощью простых материалов школьники изготовили яркие светоотражатели, которые теперь украсят одежду и рюкзаки, делая детей более заметными на дороге.

Также инспекторы посетили детский сад «Родничок», где малышам рассказали о светоотражающих элементах и безопасном поведении на улице.

Подобные акции помогают воспитывать культуру безопасного пешехода с раннего возраста, сообщает пресс-служба ГАИ СО.

Фото: пресс-служба ГАИ СО