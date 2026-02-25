В Самаре представили Центр развития промышленной робототехники Тесвел

Я нашел ошибку
Температура воздуха в Самаре 26 февраля ночью -14, -16°С, днем -5, -7°С.
26 февраля в регионе без осадков, ночью местами до -21°С, днем до -9°С 
В среду, 25 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Самарской области.
Вячеслав Федорищев поручил создать в муниципалитетах Самарской области штабы по контролю за предстоящим паводком
Ресурсоснабжающая компания сделает перерасчет потребителям, которые с 1 января 2024-го по 28 февраля 2025 года оплачивали  обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования.
В регионе снизили тарифы на обслуживание газового оборудования
Сегодня, 25 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и руководитель Роскачества Максим Протасов провели рабочую встречу и подписали соглашение о сотрудничестве.
Между правительством Самарской области и Роскачеством подписано соглашение о сотрудничестве
В преддверии Дня защитника Отечества на Самарской станции переливания крови состоялось торжественное вручение знаков «Почетный донор России».
75 жителей региона награждены званием Почетный донор России
25 февраля в Уфе прошел матч 27-го тура чемпионата России - Суперлиги по волейболу. 
«Нова» одержала победу над командой «Динамо-Урал» - 2:3
До 20:00 27 февраля участок улицы Магистральной в Самаре недоступен для проезда автотранспорта. ​​​​​​​Специалисты «РКС-Самара» приступили к работам 25 февраля.
Автобусы маршрутов №№ 27, 75 и 87 временно следуют по измененной схеме в Самаре
В Самарской области продолжается региональный этап Чемпионата «Профессионалы» — ключевого события для системы среднего профессионального образования.
Чемпионат «Профессионалы» в Самарской области представляет новые компетенции и возможности для молодёжи.
В губернии проходит Фестиваль патриотических инициатив «Быть патриотом на деле»
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
26 февраля в 19:00 в музее им. П.В. Алабина в Самаре начинает работу выставка «Палеоцентр»
В Самаре представили Центр развития промышленной робототехники Тесвел

195
В Самаре прошла презентация Центра развития промышленной робототехники на базе компании «Тесвел».

В Самаре прошла презентация Центра развития промышленной робототехники на базе компании «Тесвел».

Созданный при поддержке Минпромторга России, он будет заниматься разработкой и внедрением передовых роботизированных решений, технологическим консалтингом и подготовкой квалифицированных кадров для промышленности Самарской области и всей страны.

Компания «Тесвел» (входит в ГК «Волгаэнергопром») вошла в число победителей конкурсного отбора Министерства промышленности и торговли РФ, что позволило приступить к созданию мощного технологического хаба. Самарский центр стал частью единой федеральной сети, пополнив ряды шести уже действующих.

«Самарская область – один из лидеров в стране по развитию наукоёмких отраслей. У нас активно реализуется федеральный проект «Производительность труда». Сегодня Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчётом о работе Правительства в Госдуме, отметил достижения нашего региона в станкостроении, промышленной робототехнике и радиоэлектронике. Это говорит о том, что мы работаем в правильном направлении, и работаем эффективно. Запуск Центра робототехники на площадке компании «Тесвел» – очередной шаг в развитии этого важнейшего направления», - отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.                        

Открытие ЦРПР в столице региона служит реализации задачи, поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным: войти в топ-25 стран по уровню роботизации к 2030 году. Создание сети - часть национального проекта «Средства производства и автоматизации». Головным центром выступает ЦРР Университета Иннополис. В будущем планируется открыть более 30 таких центров по всей России.

«Федеральная сеть центров развития промышленной робототехники выполняет важнейшую миссию: она делает передовые технологии по-настоящему доступными и соединяет технологическую экспертизу с региональными потребностями. Независимо от того, где находится предприятие и какой у него масштаб, оно может прийти в ближайший центр-спутник, получить готовое решение, помощь в его интеграции и подготовке команды, способной это решение развивать. Именно такая экосистема позволяет системно преодолевать барьеры при внедрении робототехники, тиражировать успешные практики и обеспечивать синергию между всеми участниками рынка робототехники. Открытие центра на базе «Тесвел» в Самарской области — важный шаг в этом направлении. Компания имеет серьезный задел в области автоматизации и роботизации, реализует инжиниринговые проекты и обладает собственной экспертизой», — подчеркнул директор Центра развития промышленной робототехники Университета Иннополис Николай Смирнов.

Одна из главных задач, которая стоит перед ЦРПР Тесвел — формирование в обществе и бизнес-среде культуры восприятия роботов как инструмента для роста и повышения безопасности, а также создание и апробация современных технологических решений.

«Наша задача - обеспечить доступ к эффективным, практическим инструментам автоматизации для большего количества предприятий, устранить барьеры для внедрения и сформировать экосистему подготовки специалистов», - отметил директор ООО «Тесвел» Сергей Моршанский.

Важным событием в рамках мероприятия стало подписание соглашения о сотрудничестве с Межвузовским кампусом Самарской области, что позволит усилить работу по подготовке молодых специалистов. В рамках деловой программы прошли панельные дискуссии, посвященные обсуждению проблем роботизации и подготовке специалистов для сферы робототехники. Обсуждение объединило представителей министерств и ведомств, Национальной ассоциации участников рынка робототехники, Университета Иннополис, Самарского университета им. Королёва и СамГМУ.  

Создание ЦРПР на базе «Тесвел» даст мощный импульс модернизации производств Самарской области, повышению производительности труда и созданию новых высокотехнологичных рабочих мест.

 

Фото предоставлены компанией «Тесвел»

