В Самаре представили Центр развития промышленной робототехники Тесвел

В Самаре прошла презентация Центра развития промышленной робототехники на базе компании «Тесвел».

Созданный при поддержке Минпромторга России, он будет заниматься разработкой и внедрением передовых роботизированных решений, технологическим консалтингом и подготовкой квалифицированных кадров для промышленности Самарской области и всей страны.

Компания «Тесвел» (входит в ГК «Волгаэнергопром») вошла в число победителей конкурсного отбора Министерства промышленности и торговли РФ, что позволило приступить к созданию мощного технологического хаба. Самарский центр стал частью единой федеральной сети, пополнив ряды шести уже действующих.

«Самарская область – один из лидеров в стране по развитию наукоёмких отраслей. У нас активно реализуется федеральный проект «Производительность труда». Сегодня Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчётом о работе Правительства в Госдуме, отметил достижения нашего региона в станкостроении, промышленной робототехнике и радиоэлектронике. Это говорит о том, что мы работаем в правильном направлении, и работаем эффективно. Запуск Центра робототехники на площадке компании «Тесвел» – очередной шаг в развитии этого важнейшего направления», - отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Открытие ЦРПР в столице региона служит реализации задачи, поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным: войти в топ-25 стран по уровню роботизации к 2030 году. Создание сети - часть национального проекта «Средства производства и автоматизации». Головным центром выступает ЦРР Университета Иннополис. В будущем планируется открыть более 30 таких центров по всей России.

«Федеральная сеть центров развития промышленной робототехники выполняет важнейшую миссию: она делает передовые технологии по-настоящему доступными и соединяет технологическую экспертизу с региональными потребностями. Независимо от того, где находится предприятие и какой у него масштаб, оно может прийти в ближайший центр-спутник, получить готовое решение, помощь в его интеграции и подготовке команды, способной это решение развивать. Именно такая экосистема позволяет системно преодолевать барьеры при внедрении робототехники, тиражировать успешные практики и обеспечивать синергию между всеми участниками рынка робототехники. Открытие центра на базе «Тесвел» в Самарской области — важный шаг в этом направлении. Компания имеет серьезный задел в области автоматизации и роботизации, реализует инжиниринговые проекты и обладает собственной экспертизой», — подчеркнул директор Центра развития промышленной робототехники Университета Иннополис Николай Смирнов.

Одна из главных задач, которая стоит перед ЦРПР Тесвел — формирование в обществе и бизнес-среде культуры восприятия роботов как инструмента для роста и повышения безопасности, а также создание и апробация современных технологических решений.

«Наша задача - обеспечить доступ к эффективным, практическим инструментам автоматизации для большего количества предприятий, устранить барьеры для внедрения и сформировать экосистему подготовки специалистов», - отметил директор ООО «Тесвел» Сергей Моршанский.

Важным событием в рамках мероприятия стало подписание соглашения о сотрудничестве с Межвузовским кампусом Самарской области, что позволит усилить работу по подготовке молодых специалистов. В рамках деловой программы прошли панельные дискуссии, посвященные обсуждению проблем роботизации и подготовке специалистов для сферы робототехники. Обсуждение объединило представителей министерств и ведомств, Национальной ассоциации участников рынка робототехники, Университета Иннополис, Самарского университета им. Королёва и СамГМУ.

Создание ЦРПР на базе «Тесвел» даст мощный импульс модернизации производств Самарской области, повышению производительности труда и созданию новых высокотехнологичных рабочих мест.

Фото предоставлены компанией «Тесвел»