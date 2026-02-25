Специалисты Самарской ППК помогли 84-летнему пассажиру, который по ошибке сел не в тот поезд

Накануне Дня защитника Отечества в Самарской области произошла история, которая показывает: внимание к пассажирам — важнейшая часть работы специалистов пассажирского транспорта.



Ревизоры Самарской пригородной пассажирской компании проводили проверку в электропоезде «Ласточка» и обратили внимание на пожилого мужчину. Он выглядел растерянным и затруднялся объяснить, куда следует. Выяснилось, что 84-летний Анатолий Егорович по ошибке сел не в тот поезд. Сотрудники компании приняли решение помочь пассажиру выйти на станции Стахановская, чтобы он смог пересесть на состав в обратном направлении. О необычном пассажире предупредили перронных контролеров.



На станции старший билетный кассир Алена Радаева поняла: мужчина нуждается в помощи. Пока шли поиски родственников, специалисты накормили пассажира кашей, угостили чаем с булочками.



Зарядив телефон Анатолия Егоровича, удалось определить номер его дочери и связаться с ней. Затем билетные кассиры Надежда Мошкина и Ольга Кузнецова помогли организовать пересадку и дальнейший маршрут до Сызрани. В пути мужчине предложили чай и угощения.



Родственников, проживающих в Шигонском районе, оперативно проинформировали о времени прибытия. В Сызрани Анатолия Егоровича встретили близкие, сообщает пресс-служба минтранса СО.

Фото: минтранс СО