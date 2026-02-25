Автобусы маршрутов №№ 27, 75 и 87 временно следуют по измененной схеме в Самаре

В Самаре в районе дома № 5 по улице Магистральной отремонтируют водопроводную линию диаметром 150 мм. Специалисты ресурсоснабжающей организации «РКС-Самара» приступили к работам 25 февраля. В связи с этим до 20:00 27 февраля участок улицы Магистральной в границах улицы Литвинова и Зубчаниновского шоссе недоступен для проезда автотранспорта.

В течение всего периода работ автобусы, курсирующие по маршрутам №№ 27, 75 и 87, будут объезжать указанную локацию по улице Литвинова, улице Камчатской и Зубчаниновскому шоссе (в оба направления), а далее выезжать на свои привычные трассы следования.

Обращаем внимание горожан на необходимость заранее планировать свои поездки. Компания «РКС-Самара» приносит извинения за временные неудобства и информирует о том, что холодное водоснабжение частного сектора (от дома № 1 до дома № 19 по улице Магистральной) планируется возобновить ориентировочно до конца дня 25 февраля.