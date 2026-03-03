В России предложили ввести минимальную цену на картофель

Картофельный союз направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) предложение ввести минимальную закупочную цену на картофель для ретейлеров на уровне 30–60 рублей за килограмм. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В организации считают, что такая мера защитит производителей от резкого падения доходов в годы высокого урожая. Согласно инициативе, торговые сети должны закупать 80% урожая по фиксированной минимальной цене, а оставшиеся 20% фермеры смогут продавать на спотовом рынке или через аукционы, но также не ниже установленного минимума. Ценовой коридор предлагается пересматривать раз в год в марте–апреле.

Однако в ФАС инициативу не поддержали. В ведомстве заявили, что определение цен и объемов — прерогатива самих участников рынка, а развитие конкуренции должно оставаться главным механизмом ценообразования.