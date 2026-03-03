Елена Бакланова из Кинель-Черкасского района – в числе финалистов Всероссийской премии «Служение»

Наблюдательный совет III Всероссийской муниципальной премии «Служение» по итогам голосования экспертов утвердил список финалистов — в него вошли 110 проектов. В номинации «Диалог с населением — открытость власти» участвует проект «Голос молодого поколения» Елены Баклановой, заместителя главы администрации Кинель-Черкасского района.

2 марта стартовало Народное голосование. Принять участие может любой житель страны при наличии подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуги». В каждой из 11 номинаций представлено по десять лучших практик, управленческих решений и инициатив. Отдать голос можно только за один проект в рамках отдельной номинации. Этот этап продлится до 6 апреля включительно. По итогам голосования определят лауреатов и победителей, которые будут утверждены на заседании Наблюдательного совета в апреле. Церемония награждения состоится 21 апреля 2026 года в рамках III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ».

Заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Грачев рассказал о важности участия граждан в Народном голосовании:

«Муниципальный уровень власти является наиболее близким к населению и решает конкретные вопросы качества жизни граждан. В этой связи именно обратная связь от жителей выступает ключевым индикатором эффективности работы муниципальных команд. Финалисты, прошедшие строгий экспертный отбор, теперь должны пройти этап народного голосования. Участие граждан в определении лауреатов через портал Госуслуг подтверждает открытость и прозрачность процедуры. Активная гражданская позиция жителей позволит определить действительно достойные проекты, направленные на развитие территорий и повышение качества жизни».

Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева подчеркнула, что утверждение ТОП-110 — важный этап Премии, который демонстрирует масштаб и разнообразие муниципальных практик:

«В этом году мы получили рекордное количество заявок — более 63 тысяч, и каждая из них — это история служения. Финалисты представили проекты в самых разных сферах: от благоустройства и сохранения исторической памяти до поддержки семей и межнационального согласия. Теперь слово за жителями страны. Именно им предстоит определить, какие инициативы достойны звания лучших. Народное голосование на Госуслугах — это возможность для каждого стать частью большого события, поддержать тех, кто ежедневно делает жизнь в городах и селах лучше. Премия «Служение» объединяет муниципальное сообщество и доказывает: развивая малую родину, мы служим всей России».

Всероссийская муниципальная премия «Служение» проводится по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и при поддержке партии «Единая Россия». Цель — объединить муниципальное сообщество страны и повысить престиж муниципальной службы. Организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента РФ. Наблюдательный совет Премии возглавляет первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Всего на соискание Премии поступило 63 397 заявок. Самыми востребованными номинациями по числу поданных проектов стали «Великое наследие для будущих поколений», «Инициатива каждого — общий успех» и «Развитие территории — благополучие жителей». Все заявки прошли первичный анализ, затем перекрестную экспертизу, где соискатели оценивали управленческие практики друг друга. Далее инициативы рассматривали Экспертный совет и Экспертная комиссия, в состав которых вошли партнеры Премии, представители бизнеса, государственных органов, науки и отраслевых объединений. В этом году в работе совета впервые приняли участие победители прошлых лет — они выступили в роли консультантов, помогая экспертам с учетом своего опыта подготовки проектов.

Фото: пресс-служба правительства СО