Елена Бакланова из Кинель-Черкасского района – в числе финалистов Всероссийской премии «Служение»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре состоялась первая в 2026 году специализированная ярмарка вакансий для участников СВО и членов их семей.
Более 180 участников СВО и их близких проконсультировались у работодателей Самары на ярмарке вакансий
Форум "Герои Отечества" состоится в середине мая 2026 года в Санкт-Петербурге — Северной столице России.
Открыта регистрация на конкурсы в рамках V Петербургского молодежного исторического форума "Герои Отечества"
Члены Общественного совета «Моя карьера с Единой Россией» провели выездное совещание на площадке Центра серийного производства института инновационного развития СамГМУ.
Состоялось выездное заседание общественного совета «Моя карьера с Единой Россией»
НИПТ бесплатно по показаниям: в Самарской области расширяют доступность дородовой диагностики и профилактики тяжелых врожденных заболеваний.
В регионе расширяют доступность дородовой диагностики и профилактики врожденных заболеваний
В мартовскую афишу «Театральной гостиной» самарского театра для детей и молодежи «Мастерская» вошли пять спектаклей.
В самарском театре для детей и молодежи «Мастерская» возобновляют «Театральные гостиные»
Экс-сотрудник главного бюро медико-социальной экспертизы Самарской области по решению суда на 9 лет лишен свободы.
Экс-сотрудник главного бюро медико-социальной экспертизы Самарской области осужден за взяточничество
 Температура воздуха 4 марта в Самаре ночью -1, -3°С, днем -1, -3°С.
4 марта в регионе днем слабая метель, до -6°С
Всероссийский проект «ЭтноЛаб: акселерация успеха» является продолжением проекта «ЭтНик: кадры решают», в рамках которого молодые специалисты разрабатывали свои инициативы под руководством наставников.
Молодые специалисты региона могут пройти акселерацию в рамках Всероссийского проекта «ЭтноЛаб: акселерация успеха»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.17
-0.1
EUR 90.73
-0.57
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет лекция «Женская благотворительность на рубеже XIX – XX веков»
Самарец поверил аферисту и отдал мошеннику более 1 800 000 рублей
Московский эксперт расскажет самарцам, как архитекторы возрождают наследие своими руками
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Елена Бакланова из Кинель-Черкасского района – в числе финалистов Всероссийской премии «Служение»

205
Наблюдательный совет III Всероссийской муниципальной премии «Служение» по итогам голосования экспертов утвердил список финалистов.

Наблюдательный совет III Всероссийской муниципальной премии «Служение» по итогам голосования экспертов утвердил список финалистов — в него вошли 110 проектов. В номинации «Диалог с населением — открытость власти» участвует проект «Голос молодого поколения» Елены Баклановой, заместителя главы администрации Кинель-Черкасского района. 
2 марта стартовало Народное голосование. Принять участие может любой житель страны при наличии подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуги». В каждой из 11 номинаций представлено по десять лучших практик, управленческих решений и инициатив. Отдать голос можно только за один проект в рамках отдельной номинации. Этот этап продлится до 6 апреля включительно. По итогам голосования определят лауреатов и победителей, которые будут утверждены на заседании Наблюдательного совета в апреле. Церемония награждения состоится 21 апреля 2026 года в рамках III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ». 
Заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Грачев рассказал о важности участия граждан в Народном голосовании:
«Муниципальный уровень власти является наиболее близким к населению и решает конкретные вопросы качества жизни граждан. В этой связи именно обратная связь от жителей выступает ключевым индикатором эффективности работы муниципальных команд. Финалисты, прошедшие строгий экспертный отбор, теперь должны пройти этап народного голосования. Участие граждан в определении лауреатов через портал Госуслуг подтверждает открытость и прозрачность процедуры. Активная гражданская позиция жителей позволит определить действительно достойные проекты, направленные на развитие территорий и повышение качества жизни».
Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева подчеркнула, что утверждение ТОП-110 — важный этап Премии, который демонстрирует масштаб и разнообразие муниципальных практик:
«В этом году мы получили рекордное количество заявок — более 63 тысяч, и каждая из них — это история служения. Финалисты представили проекты в самых разных сферах: от благоустройства и сохранения исторической памяти до поддержки семей и межнационального согласия. Теперь слово за жителями страны. Именно им предстоит определить, какие инициативы достойны звания лучших. Народное голосование на Госуслугах — это возможность для каждого стать частью большого события, поддержать тех, кто ежедневно делает жизнь в городах и селах лучше. Премия «Служение» объединяет муниципальное сообщество и доказывает: развивая малую родину, мы служим всей России».
Всероссийская муниципальная премия «Служение» проводится по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и при поддержке партии «Единая Россия». Цель — объединить муниципальное сообщество страны и повысить престиж муниципальной службы. Организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента РФ. Наблюдательный совет Премии возглавляет первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
Всего на соискание Премии поступило 63 397 заявок. Самыми востребованными номинациями по числу поданных проектов стали «Великое наследие для будущих поколений», «Инициатива каждого — общий успех» и «Развитие территории — благополучие жителей». Все заявки прошли первичный анализ, затем перекрестную экспертизу, где соискатели оценивали управленческие практики друг друга. Далее инициативы рассматривали Экспертный совет и Экспертная комиссия, в состав которых вошли партнеры Премии, представители бизнеса, государственных органов, науки и отраслевых объединений. В этом году в работе совета впервые приняли участие победители прошлых лет — они выступили в роли консультантов, помогая экспертам с учетом своего опыта подготовки проектов. 

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
638
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
414
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
2 марта 2026  11:28
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
444
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
2 марта 2026  10:18
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
386
В Самаре проходит
28 февраля 2026  21:53
В Самаре проходит "Пластилиновый дождь": ФОТО
1062
Весь список