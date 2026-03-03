В Самаре рассмотрят дело о хищении офисной бумаги на 24 млн рублей

Куйбышевский районный суд Самары рассмотрит необычное уголовное дело. Как считают следователи, сотрудница фирмы провернула аферу с похищением имущества организации на миллионы.

Напомним, по версии следствия, начальник отдела хозяйственного обеспечения управления административно-офисной поддержки ООО "РН-Учет" Анастасия Лисенкова с мая 2020 г. по октябрь 2021 г. похитила у организации 112 тыс. пачек офисной бумаги общей стоимостью больше 24 млн рублей.

Как сообщали в прокуратуре, для придания правомерного вида деньгам, полученным в результате мошенничества, она приобрела квартиру и Mercedes-Benz GLC 200. А узнав о привлечении к уголовной ответственности, подозреваемая продала имущество по заниженной стоимости.

Дело возбудили о мошенничестве и легализации доходов. Во время следствия обвиняемую объявили в международный розыск и заочно арестовали. По некоторым данным, женщина могла скрыться в ОАЭ.

Уголовное дело направили в суд Куйбышевского района для проведения заочного судебного процесса. Сначала там не смогли рассмотреть дело, решив, что достаточных мер для экстрадиции обвиняемой не принято. Сейчас же Куйбышевский районный суд все же начал рассматривать уголовное дело заочно.

"Согласно имеющимся сведениям, обвиняемая по заграничному паспорту на другую фамилию 12 апреля 2022 года покинула территорию Российской Федерации и убыла в ОАЭ г. Дубай", — уточняют также в суде Куйбышевского района Самары.

10 февраля 2026 г. в суде провели предварительные слушания. Было решено рассматривать уголовное дело в отсутствие подсудимой. Судебное заседание назначили на 5 марта 2026 года, пишет Волга-Ньюс.