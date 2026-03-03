Я нашел ошибку
Главные новости:
В Казани состоятся Чемпионат России по регби на снегу. Участниками стали 9 мужских команд из разных регионов страны, в том числе сборная Самарской области.
Сборная Самарской области стала серебряным призером чемпионата России по регби на снегу
В Самаре появится новый баскетбольный спорткомплекс
В Самаре появится новый баскетбольный спорткомплекс
В Богатом женщина погибла на пожаре
В Богатом женщина погибла на пожаре
В России предложили ввести минимальную цену на картофель
В России предложили ввести минимальную цену на картофель
В Самаре рассмотрят дело о хищении офисной бумаги на 24 млн рублей
В Самаре рассмотрят дело о хищении офисной бумаги на 24 млн рублей
В Самаре разрешили строительство вертолетной площадки у больницы Середавина
В Самаре разрешили строительство вертолетной площадки у больницы Середавина
В Самаре утвердили предельные тарифы на речные перевозки
В Самаре утвердили предельные тарифы на речные перевозки
Бесплатные автобусы для болельщиков в день матча "Крыльев Советов" с "Оренбургом"
Бесплатные автобусы для болельщиков в день матча "Крыльев Советов" с "Оренбургом"
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.17
-0.1
EUR 90.73
-0.57
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет лекция «Женская благотворительность на рубеже XIX – XX веков»
Самарец поверил аферисту и отдал мошеннику более 1 800 000 рублей
Московский эксперт расскажет самарцам, как архитекторы возрождают наследие своими руками
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре рассмотрят дело о хищении офисной бумаги на 24 млн рублей

102
В Самаре рассмотрят дело о хищении офисной бумаги на 24 млн рублей

Куйбышевский районный суд Самары рассмотрит необычное уголовное дело. Как считают следователи, сотрудница фирмы провернула аферу с похищением имущества организации на миллионы.

Напомним, по версии следствия, начальник отдела хозяйственного обеспечения управления административно-офисной поддержки ООО "РН-Учет" Анастасия Лисенкова с мая 2020 г. по октябрь 2021 г. похитила у организации 112 тыс. пачек офисной бумаги общей стоимостью больше 24 млн рублей.

Как сообщали в прокуратуре, для придания правомерного вида деньгам, полученным в результате мошенничества, она приобрела квартиру и Mercedes-Benz GLC 200. А узнав о привлечении к уголовной ответственности, подозреваемая продала имущество по заниженной стоимости.

Дело возбудили о мошенничестве и легализации доходов. Во время следствия обвиняемую объявили в международный розыск и заочно арестовали. По некоторым данным, женщина могла скрыться в ОАЭ.

Уголовное дело направили в суд Куйбышевского района для проведения заочного судебного процесса. Сначала там не смогли рассмотреть дело, решив, что достаточных мер для экстрадиции обвиняемой не принято. Сейчас же Куйбышевский районный суд все же начал рассматривать уголовное дело заочно. 

"Согласно имеющимся сведениям, обвиняемая по заграничному паспорту на другую фамилию 12 апреля 2022 года покинула территорию Российской Федерации и убыла в ОАЭ г. Дубай", — уточняют также в суде Куйбышевского района Самары. 

10 февраля 2026 г. в суде провели предварительные слушания. Было решено рассматривать уголовное дело в отсутствие подсудимой. Судебное заседание назначили на 5 марта 2026 года, пишет Волга-Ньюс.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
590
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
398
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
2 марта 2026  11:28
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
427
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
2 марта 2026  10:18
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
368
В Самаре проходит
28 февраля 2026  21:53
В Самаре проходит "Пластилиновый дождь": ФОТО
1047
Весь список