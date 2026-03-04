Я нашел ошибку
В рамках пятого открытого отбора в отряд космонавтов «Роскосмоса» приветствуются и ожидаются заявки от женщин.
Кононенко: «Роскосмос» ждет заявки от женщин в отряд космонавтов
Каждая беременность уникальна, поэтому важно учитывать индивидуальные рекомендации врача, подчеркнула врач акушер-гинеколог Наталья Назаренко.
Врач акушер-гинеколог Самарского кардиодиспансера назвала 9 правил питания в период беременности
Врио заместителя председателя правительства Самарской области Регина Воробьева отметила, что подобный конгресс впервые проходит на территории Самарского региона и поблагодарила коллег за доверие:
В Самаре прошел Конгресс общества специалистов по сердечной недостаточности ПФО
4 марта "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали "Оренбург". Матч закончился победой "Крыльев" со счетом 2:0.
"Крылья Советов" обыграли "Оренбург" и вышли в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России
В среду, 4 марта, региональное правительство утвердило дорожную карту по продвижению научно-популярного туризма до 2030 года.
Правительство Самарской области утвердило программу развития научно-популярного туризма до 2030 года
По окончании матча 4 марта, к 21:30, на остановочном пункте «Самара Арена» пассажиров будут ожидать дополнительные трамваи и автобусы.
Дополнительный общественный транспорт подадут после футбольного матча 4 марта в Самаре
Начали обучение участников второго потока проекта «СВОе Дело. Самарская область».
Более 140 участников программы "СВОе Дело" осваивают азы предпринимательства
Программа стартует 17 марта в региональном центре «Мой бизнес».
В губернии продолжается прием заявок на обучающую программу для креативных предпринимателей
В Самаре прошел Конгресс общества специалистов по сердечной недостаточности ПФО

203
Врио заместителя председателя правительства Самарской области Регина Воробьева отметила, что подобный конгресс впервые проходит на территории Самарского региона и поблагодарила коллег за доверие:

В Самаре прошел Конгресс общества специалистов по сердечной недостаточности Приволжского федерального округа. Он проводился под эгидой Российского кардиологического сообщества.

В нем приняли участие ведущие эксперты страны - более 300 специалистов из Самары, Ульяновска, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Волгограда и других городов. Практикующие терапевты, кардиологи, сердечно-сосудистые хирурги обменялись опытом и обсудили новые методы лечения пациентов с одной из часто встречающихся сердечно-сосудистых патологий.

Выступления докладчиков транслировались на 12 стран СНГ. Как рассказал Президент ОССН, академик РАН Юрий Беленков, место проведения было выбрано неслучайно:

«Выбор города для проведения конгресса не случаен. Самарская область известна своими медицинскими школами, прекрасными работами, специалистами. Мы посетили Самарский медицинский университет - это один из немногих профильных вузов страны, где налажено масштабное производство медицинских изделий. Врачам губернии есть, что показать и чем гордиться. Именно поэтому мы пригласили сюда экспертов мирового уровня»,- отметил Беленков.

Сердечная недостаточность — это не отдельное заболевание, а состояние, при котором сердце перестаёт справляться со основной задачей: перекачивать кровь и доставлять кислород к органам и тканям. Отсюда слабость, быстрая утомляемость, одышка.
Врио заместителя председателя правительства Самарской области Регина Воробьева отметила, что подобный конгресс впервые проходит на территории Самарского региона и поблагодарила коллег за доверие:

"На конгрессе собрались десятки ведущих экспертов со всей страны, кто ежедневно оказывает помощь пациентам с сердечной недостаточностью. Безусловно, сейчас медицина — это ключевое звено в социальной сфере. И мы можем гордиться такими наработками как создание центров хронической сердечной недостаточности, развитие амбулаторно-кардиологической помощи, формирование регистра пациентов. Это стало возможным благодаря слаженной работе врачей и поддержке регионального и федерального правительства».

Также она рассказала, что в регионе многое делается для спасения жизней пациентов с сердечной недостаточностью. Так за прошедший год благодаря реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» удалось снизить смертность от болезней системы кровообращения с 609 до 571 человека на 100 тысяч населения.

Врио министра здравоохранения Самарской области Андрей Орлов подчеркнул, что конгресс - это не только обмен знаниями ведущих специалистов страны, но и понимание, в какой точке находимся, чего достигли и к чему необходимо стремиться.

"Самарская школа кардиологов одна из ведущих школ в России, которая решает задачи, связанные с показателями смертности населения от болезней кровообращения. И вопросы сердечной недостаточности одни из самых сложных, потому что они находятся на стыке различных специальностей. Именно это междисциплинарное взаимодействие и позволяет достичь тех результатов, которые мы сегодня имеем», - отметил руководитель ведомства.

Ежемесячно в Самарской области стационарную помощь получают более 600 человек с самыми тяжелыми формами сердечной недостаточности. Это 10% от всех пациентов.

«Мы активно занимаемся профилактикой сердечной недостаточности, поэтому в конгрессе принимают участие не только кардиологи. Сердечно-сосудистые заболевания касаются и терапевтов, и онкологов, эндокринологов, неврологов, рентгеноваскулярных хирургов, специалистов практически всех областей», - рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по кардиологии, главный врач Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В П. Полякова Дмитрий Дупляков.

 

Фото:   минздрав СО

