Минздрав СО: краткие рекомендации о питании

Ежегодно увеличивается количество взрослых людей, страдающих от различных форм ожирения, которые способствуют развитию множества осложнений. Среди них — сахарный диабет II типа, болезни сердца, артериальная гипертензия, хроническая болезнь почек и некоторые виды рака. Также распространенные последствия избыточного веса — снижение репродуктивной функции, более тяжелое течение инфекционных, аутоиммунных и аллергических заболеваний.
Краткие рекомендации о питании:
Питание должно быть дробным. 5 – 6 раз в день с перерывами не более 4 часов, маленькими порциями.
Последний прием пищи — за 2 – 3 часа до сна.
Кушайте в одно и то же время, не пропускайте приёмы пищи.
Избегайте пищи с искусственными красителями и ароматизаторами. Продукты должны быть натуральные.
Откажитесь от фаст-фуда. Сократите потребление сахара, соли, сладостей
Придерживайтесь питьевого режима и пейте достаточно чистой воды.
Ограничьте употребление сладких напитков, в том числе, соков и лимонадов
Не ешьте во время просмотра телевизора или ленты соцсетей. Это поможет сконцентрироваться на еде, почувствовать момент насыщения.
4 марта - Всемирный день борьбы с ожирением.
Фото: pxhere.com