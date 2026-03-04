Я нашел ошибку
Главные новости:
На стадионе «Нефтяник» в Похвистнево состоялись чемпионат и первенство Самарской области по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями в дисциплине «лыжные гонки».
В Похвистнево состоялись областной чемпионат и первенство по лыжным гонкам спорта ЛИН
4 марта в Самаре на базе тренировочного комплекса «МТЛ-2» состоялись ежегодные областные соревнования по баскетболу 3х3 среди студентов образовательных организаций высшего образования Самарской области.
Студенты СамГТУ и ПривГУПС - победители региональных соревнований окружного турнира по баскетболу 3х3
4 марта - Всемирный день борьбы с ожирением.
Минздрав СО: краткие рекомендации о питании
Юрист Васильчук: за плохой запах из квартиры могут привлечь к ответственности.
Юрист рассказал об ответственности за неприятный запах из квартиры
3 мартаТатьяна Залетова рекомендовала выбирать макароны из твердых сортов пшеницы, так как их крахмал усваивается медленнее, что обеспечивает плавный рост уровня сахара в крови, 
Врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала, как сделать макароны полезными
2 марта Иван Носков принял участие в выездном заседании Общественного совета по делам инвалидов, которое состоялось на площадке Самарского протезно-ортопедического предприятия.
Развитие системы реабилитации людей с ОВЗ обсудили на площадке протезно-ортопедического предприятия в Самаре
 Температура воздухав Самаре 5 марта ночью -8, -10°С, днем -3, -5°С. Ночью гололедица.
5 марта в регионе днем снег, слабая метель, до -5°С
На развитие кадров АПК региона в 2026 году направят более 315 млн рублей, в том числе по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
«Неделя науки - 2026» стартовала в Самарском государственном аграрном университете
Минздрав СО: краткие рекомендации о питании

4 марта - Всемирный день борьбы с ожирением.

Ежегодно увеличивается количество взрослых людей, страдающих от различных форм ожирения, которые способствуют развитию множества осложнений. Среди них — сахарный диабет II типа, болезни сердца, артериальная гипертензия, хроническая болезнь почек и некоторые виды рака. Также распространенные последствия избыточного веса — снижение репродуктивной функции, более тяжелое течение инфекционных, аутоиммунных и аллергических заболеваний.

Краткие рекомендации о питании:

Питание должно быть дробным. 5 – 6 раз в день с перерывами не более 4 часов, маленькими порциями.
Последний прием пищи — за 2 – 3 часа до сна.
Кушайте в одно и то же время, не пропускайте приёмы пищи.
Избегайте пищи с искусственными красителями и ароматизаторами. Продукты должны быть натуральные.
Откажитесь от фаст-фуда. Сократите потребление сахара, соли, сладостей
Придерживайтесь питьевого режима и пейте достаточно чистой воды.
Ограничьте употребление сладких напитков, в том числе, соков и лимонадов
Не ешьте во время просмотра телевизора или ленты соцсетей. Это поможет сконцентрироваться на еде, почувствовать момент насыщения.

