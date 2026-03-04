Минздрав СО: краткие рекомендации о питании

Ежегодно увеличивается количество взрослых людей, страдающих от различных форм ожирения, которые способствуют развитию множества осложнений. Среди них — сахарный диабет II типа, болезни сердца, артериальная гипертензия, хроническая болезнь почек и некоторые виды рака. Также распространенные последствия избыточного веса — снижение репродуктивной функции, более тяжелое течение инфекционных, аутоиммунных и аллергических заболеваний.

Краткие рекомендации о питании:

Питание должно быть дробным. 5 – 6 раз в день с перерывами не более 4 часов, маленькими порциями.

Последний прием пищи — за 2 – 3 часа до сна.

Кушайте в одно и то же время, не пропускайте приёмы пищи.

Избегайте пищи с искусственными красителями и ароматизаторами. Продукты должны быть натуральные.

Откажитесь от фаст-фуда. Сократите потребление сахара, соли, сладостей

Придерживайтесь питьевого режима и пейте достаточно чистой воды.

Ограничьте употребление сладких напитков, в том числе, соков и лимонадов

Не ешьте во время просмотра телевизора или ленты соцсетей. Это поможет сконцентрироваться на еде, почувствовать момент насыщения.

4 марта - Всемирный день борьбы с ожирением.

Фото: pxhere.com