Студенты СамГТУ и ПривГУПС - победители региональных соревнований окружного турнира по баскетболу 3х3

4 марта в Самаре на базе тренировочного комплекса «МТЛ-2» состоялись ежегодные областные соревнования по баскетболу 3х3 среди студентов образовательных организаций высшего образования Самарской области.

Соревнования являются региональным этапом Турнира ПФО по баскетболу 3х3 среди студентов вузов, который проводится под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Победители регионального этапа отправятся на окружные соревнования в июне 2026 года в Пермский край.

- По инициативе полномочного представителя Президента в Приволжском федеральном округе реализуется комплекс физкультурно-спортивных мероприятий, цель которых — вовлечь нашу молодежь в занятия физкультурой и спортом, - отметил на открытии турнира заместитель руководителя департамента физической культуры и спорта минспорта Самарской области Дмитрий Чесалин. - Спорт нужен молодежи и студентам, потому что он делает людей не только физически сильными и здоровыми, но и закаляет дух, формирует навыки командной работы, дает возможность самореализовываться, чувствовать себя важными, нужными, успешными.

В областных соревнованиях приняли участие команды восьми вузов Самарской области — Самарского университета, СамГТУ, СГСПУ, СГЭУ, СФ МГПУ, ПГУТИ, СамГМУ, ПривГУПС.

По итогам группового этапа и серии плей-офф в соревнованиях среди юношей победителем стала команда Приволжского государственного университета путей сообщения, у девушек сильнейшей стала команда Самарского государственного технического университета. В число призеров также вошли команды СамГТУ и Самарского университета среди юношей, Самарского университета и СГСПУ — среди девушек. Результаты соревнований также пойдут в зачет областной Универсиады.

Женская команда СамГТУ является действующим победителем Турнира ПФО по баскетболу 3х3 — самарские баскетболистки были сильнейшими в округе в 2024 и 2025 году.

- Наши девчонки — бойцы, заряженные, с полной самоотдачей на каждой игре. У нас сыгранный состав, и мы рассчитываем вновь побороться за высокие места в Перми, - рассказала тренер команды СамГТУ Ольга Костромина. - В вузе я веду физкультуру и у обычных студентов, и у спортсменов, поэтому могу сравнивать — я вижу, что занятия спортом помогают людям становиться более ответственными, мотивированными. Спорт нужен каждому!

Проведение соревнований по баскетболу среди студентов способствует вовлечению этой категории населения в систематические занятия физкультурой и спортом, что отвечает целям государственной программы «Спорт России». В Самарской области в настоящее время на регулярной основе занимаются физкультурой и спортом более 35 тысяч студентов.

