4 марта "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали "Оренбург". Матч закончился победой "Крыльев" со счетом 2:0.
"Крылья Советов" обыграли "Оренбург" и вышли в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России
В среду, 4 марта, региональное правительство утвердило дорожную карту по продвижению научно-популярного туризма до 2030 года.
Правительство Самарской области утвердило программу развития научно-популярного туризма до 2030 года
По окончании матча 4 марта, к 21:30, на остановочном пункте «Самара Арена» пассажиров будут ожидать дополнительные трамваи и автобусы.
Дополнительный общественный транспорт подадут после футбольного матча 4 марта в Самаре
Начали обучение участников второго потока проекта «СВОе Дело. Самарская область».
Более 140 участников программы "СВОе Дело" осваивают азы предпринимательства
Программа стартует 17 марта в региональном центре «Мой бизнес».
В губернии продолжается прием заявок на обучающую программу для креативных предпринимателей
Иван Носков посетил ряд адресов в Октябрьском и Советском районах.
Иван Носков: «Качественное содержание городских территорий – это вопрос уважения к жителям»
С места ДТП в Борскои районе 4 марта госпитализированы водитель легкового автомобиля и его пассажир.
В Борском районе на а/д «Борское - Таволжанка» произошло лобовое столкновение автомобиля LADA Niva с большегрузом MAN
В Самаре Общественная палата города традиционно отчиталась о проделанной работе за 2025 год и представила приоритетные проекты на 2026 год. 
Общественная палата Самары представила главе города приоритетные проекты на 2026 год
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
В Самаре подростки объединились за игровым столом: подведены итоги проекта «НеИгры»
Более 100 человек приняли участие в первом этапе зимнего фестиваля ГТО в Самаре
Студенты СамГТУ и ПривГУПС - победители региональных соревнований окружного турнира по баскетболу 3х3

204
4 марта в Самаре на базе тренировочного комплекса «МТЛ-2» состоялись ежегодные областные соревнования по баскетболу 3х3 среди студентов образовательных организаций высшего образования Самарской области.

4 марта в Самаре на базе тренировочного комплекса «МТЛ-2» состоялись ежегодные областные соревнования по баскетболу 3х3 среди студентов образовательных организаций высшего образования Самарской области.
Соревнования являются региональным этапом Турнира ПФО по баскетболу 3х3 среди студентов вузов, который проводится под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Победители регионального этапа отправятся на окружные соревнования в июне 2026 года в Пермский край.
- По инициативе полномочного представителя Президента в Приволжском федеральном округе реализуется комплекс физкультурно-спортивных мероприятий, цель которых — вовлечь нашу молодежь в занятия физкультурой и спортом, - отметил на открытии турнира заместитель руководителя департамента физической культуры и спорта минспорта Самарской области Дмитрий Чесалин. - Спорт нужен молодежи и студентам, потому что он делает людей не только физически сильными и здоровыми, но и закаляет дух, формирует навыки командной работы, дает возможность самореализовываться, чувствовать себя важными, нужными, успешными.
В областных соревнованиях приняли участие команды восьми вузов Самарской области — Самарского университета, СамГТУ, СГСПУ, СГЭУ, СФ МГПУ, ПГУТИ, СамГМУ, ПривГУПС.
По итогам группового этапа и серии плей-офф в соревнованиях среди юношей победителем стала команда Приволжского государственного университета путей сообщения, у девушек сильнейшей стала команда Самарского государственного технического университета. В число призеров также вошли команды СамГТУ и Самарского университета среди юношей, Самарского университета и СГСПУ — среди девушек. Результаты соревнований также пойдут в зачет областной Универсиады.
Женская команда СамГТУ является действующим победителем Турнира ПФО по баскетболу 3х3 — самарские баскетболистки были сильнейшими в округе в 2024 и 2025 году.

- Наши девчонки — бойцы, заряженные, с полной самоотдачей на каждой игре. У нас сыгранный состав, и мы рассчитываем вновь побороться за высокие места в Перми, - рассказала тренер команды СамГТУ Ольга Костромина. - В вузе я веду физкультуру и у обычных студентов, и у спортсменов, поэтому могу сравнивать — я вижу, что занятия спортом помогают людям становиться более ответственными, мотивированными. Спорт нужен каждому!
Проведение соревнований по баскетболу среди студентов способствует вовлечению этой категории населения в систематические занятия физкультурой и спортом, что отвечает целям государственной программы «Спорт России». В Самарской области в настоящее время на регулярной основе занимаются физкультурой и спортом более 35 тысяч студентов.

 

Фото:  минспорта

Теги: Самара

Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
1378
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
557
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
875
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
547
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
2 марта 2026  11:28
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
625
