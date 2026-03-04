Вячеслав Федорищев встретился с руководителями общественных организаций по поддержке ветеранов СВО

Я нашел ошибку
Главные новости:
4 марта "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали "Оренбург". Матч закончился победой "Крыльев" со счетом 2:0.
"Крылья Советов" обыграли "Оренбург" и вышли в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России
В среду, 4 марта, региональное правительство утвердило дорожную карту по продвижению научно-популярного туризма до 2030 года.
Правительство Самарской области утвердило программу развития научно-популярного туризма до 2030 года
По окончании матча 4 марта, к 21:30, на остановочном пункте «Самара Арена» пассажиров будут ожидать дополнительные трамваи и автобусы.
Дополнительный общественный транспорт подадут после футбольного матча 4 марта в Самаре
Начали обучение участников второго потока проекта «СВОе Дело. Самарская область».
Более 140 участников программы "СВОе Дело" осваивают азы предпринимательства
Программа стартует 17 марта в региональном центре «Мой бизнес».
В губернии продолжается прием заявок на обучающую программу для креативных предпринимателей
Иван Носков посетил ряд адресов в Октябрьском и Советском районах.
Иван Носков: «Качественное содержание городских территорий – это вопрос уважения к жителям»
С места ДТП в Борскои районе 4 марта госпитализированы водитель легкового автомобиля и его пассажир.
В Борском районе на а/д «Борское - Таволжанка» произошло лобовое столкновение автомобиля LADA Niva с большегрузом MAN
В Самаре Общественная палата города традиционно отчиталась о проделанной работе за 2025 год и представила приоритетные проекты на 2026 год. 
Общественная палата Самары представила главе города приоритетные проекты на 2026 год
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.61
0.44
EUR 90.31
-0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
В Самаре подростки объединились за игровым столом: подведены итоги проекта «НеИгры»
Более 100 человек приняли участие в первом этапе зимнего фестиваля ГТО в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Вячеслав Федорищев встретился с руководителями общественных организаций по поддержке ветеранов СВО

181
В Самарской области действует 47 мер поддержки защитников Отечества и их близких.

Вячеслав Федорищев встретился с руководителями общественных организаций по поддержке ветеранов СВО, профильных ведомств и участниками спецоперации

«Вместе обсудили то, как в регионе работает система поддержки участников СВО и их семей, вопросы нашего взаимодействия, задачи совместной работы. В Самарской области действует 47 мер поддержки защитников Отечества и их близких. Дополняем и расширяем эти меры с учетом просьб самих ветеранов СВО, их родных.

В январе по итогам аналогичной встречи давал ряд поручений. Рассмотрели, что сделано, какие усилия надо предпринять дополнительно.

Поддержка участников СВО и их семей — ключевой приоритет государства и партии «Единая Россия». При активном участии партии в нашей стране была создана комплексная система поддержки ветеранов и их семей», – поделился губернатор.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
4 марта "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали "Оренбург". Матч закончился победой "Крыльев" со счетом 2:0.
04 марта 2026, 21:56
"Крылья Советов" обыграли "Оренбург" и вышли в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России
4 марта "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали "Оренбург". Матч закончился победой "Крыльев" со счетом 2:0. Спорт
7
В среду, 4 марта, региональное правительство утвердило дорожную карту по продвижению научно-популярного туризма до 2030 года.
04 марта 2026, 20:55
Правительство Самарской области утвердило программу развития научно-популярного туризма до 2030 года
В среду, 4 марта, региональное правительство утвердило дорожную карту по продвижению научно-популярного туризма до 2030 года. Туризм
111
По окончании матча 4 марта, к 21:30, на остановочном пункте «Самара Арена» пассажиров будут ожидать дополнительные трамваи и автобусы.
04 марта 2026, 20:31
Дополнительный общественный транспорт подадут после футбольного матча 4 марта в Самаре
По окончании матча 4 марта, к 21:30, на остановочном пункте «Самара Арена» пассажиров будут ожидать дополнительные трамваи и автобусы. Общество
130
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
1378
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
557
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
875
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
547
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
2 марта 2026  11:28
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
625
Весь список