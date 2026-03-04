Вячеслав Федорищев встретился с руководителями общественных организаций по поддержке ветеранов СВО, профильных ведомств и участниками спецоперации



«Вместе обсудили то, как в регионе работает система поддержки участников СВО и их семей, вопросы нашего взаимодействия, задачи совместной работы. В Самарской области действует 47 мер поддержки защитников Отечества и их близких. Дополняем и расширяем эти меры с учетом просьб самих ветеранов СВО, их родных.



В январе по итогам аналогичной встречи давал ряд поручений. Рассмотрели, что сделано, какие усилия надо предпринять дополнительно.



Поддержка участников СВО и их семей — ключевой приоритет государства и партии «Единая Россия». При активном участии партии в нашей стране была создана комплексная система поддержки ветеранов и их семей», – поделился губернатор.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области