4 марта - Всемирный день борьбы с ожирением.
Минздрав СО: краткие рекомендации о питании
Юрист Васильчук: за плохой запах из квартиры могут привлечь к ответственности.
Юрист рассказал об ответственности за неприятный запах из квартиры
3 мартаТатьяна Залетова рекомендовала выбирать макароны из твердых сортов пшеницы, так как их крахмал усваивается медленнее, что обеспечивает плавный рост уровня сахара в крови, 
Врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала, как сделать макароны полезными
2 марта Иван Носков принял участие в выездном заседании Общественного совета по делам инвалидов, которое состоялось на площадке Самарского протезно-ортопедического предприятия.
Развитие системы реабилитации людей с ОВЗ обсудили на площадке протезно-ортопедического предприятия в Самаре
 Температура воздухав Самаре 5 марта ночью -8, -10°С, днем -3, -5°С. Ночью гололедица.
5 марта в регионе днем снег, слабая метель, до -5°С
На развитие кадров АПК региона в 2026 году направят более 315 млн рублей, в том числе по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
«Неделя науки - 2026» стартовала в Самарском государственном аграрном университете
В Самарской ППК отметили, что этот проект запускается впервые, дополняя акцию «Поезд мужества» 23 февраля. Если опыт окажется удачным, «Музыку весны» сделают ежегодной.
7 марта от вокзала Самары отправится «Грушинский экспресс», пассажиров которого ждет концертная программа «Музыка весны»
4 марта (среда) в 18.00 в кинотеатре «Художественный» состоится премьера короткометражного фильма «Вкус уходящей осени».
В Самаре сняли мистическую драму о невидимых друзьях: премьера сегодня в кинотеатре «Художественный»
Врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала, как сделать макароны полезными

Врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала, как сделать макароны полезными, пишут "Известия". В беседе с aif.ru во вторник, 3 марта, специалист рекомендовала выбирать макароны из твердых сортов пшеницы, так как их крахмал усваивается медленнее, что обеспечивает плавный рост уровня сахара в крови, длительное чувство сытости и отсутствие резких скачков инсулина. По ее словам, такие макароны содержат больше белка, клетчатки, магния и витаминов группы B, поэтому подходят тем, кто следит за здоровьем.

Специалист отметила, что при отсутствии диабета и серьезных нарушений углеводного обмена макароны можно включать в рацион два-три раза в неделю. Оптимальная порция в готовом виде составляет около 150–200 г для женщин и 200–250 г для мужчин.

При этом врач подчеркнула, что важную роль играет то, с чем подается паста: жирные соусы и жареное мясо делают блюдо менее полезным, тогда как сочетание с курицей, морепродуктами, овощами и небольшим количеством оливкового масла позволяет получить сбалансированный прием пищи. Она также посоветовала готовить макароны до состояния al dente и обязательно дополнять их овощами и источниками белка, пишет сайт kp.ru.

 

Фото:  freepik.com

