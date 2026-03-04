Врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала, как сделать макароны полезными, пишут "Известия". В беседе с aif.ru во вторник, 3 марта, специалист рекомендовала выбирать макароны из твердых сортов пшеницы, так как их крахмал усваивается медленнее, что обеспечивает плавный рост уровня сахара в крови, длительное чувство сытости и отсутствие резких скачков инсулина. По ее словам, такие макароны содержат больше белка, клетчатки, магния и витаминов группы B, поэтому подходят тем, кто следит за здоровьем.

Специалист отметила, что при отсутствии диабета и серьезных нарушений углеводного обмена макароны можно включать в рацион два-три раза в неделю. Оптимальная порция в готовом виде составляет около 150–200 г для женщин и 200–250 г для мужчин.

При этом врач подчеркнула, что важную роль играет то, с чем подается паста: жирные соусы и жареное мясо делают блюдо менее полезным, тогда как сочетание с курицей, морепродуктами, овощами и небольшим количеством оливкового масла позволяет получить сбалансированный прием пищи. Она также посоветовала готовить макароны до состояния al dente и обязательно дополнять их овощами и источниками белка, пишет сайт kp.ru.

