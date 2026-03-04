В Похвистнево состоялись областной чемпионат и первенство по лыжным гонкам спорта ЛИН

На стадионе «Нефтяник» в Похвистнево состоялись чемпионат и первенство Самарской области по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями в дисциплине «лыжные гонки».

В мероприятии, прошедшем в рамках календарного плана минспорта Самарской области, приняли участие спортсмены из Похвистневского и Приволжского домов-интернатов, Камышлинского района и Тольятти.

Главная цель соревнований - популяризация здорового образа жизни, привлечение детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также выявление талантливых спортсменов для формирования сборной команды региона для участия во всероссийских стартах.

Фото: Алексей Талипов/Самарский спорт