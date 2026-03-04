Врач акушер-гинеколог Самарского кардиодиспансера назвала 9 правил питания в период беременности

Врач акушер-гинеколог Самарского областного клинического кардиологического диспансера им.В.П.Полякова Наталья Назаренко:



"Сбалансированное питание. Включайте в рацион разнообразные продукты из всех групп: фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, белки (мясо, рыба, яйца, бобовые) и молочные продукты.



Пейте достаточное количество воды. Рекомендуется употреблять около 2 литров жидкости в день, но это количество может варьироваться в зависимости от индивидуальных потребностей.



Фолиевая кислота содержится в зеленых листовых овощах, бобовых и цитрусовых. Она важна для предотвращения дефектов нервной трубки у плода. Нужное количество фолиевой кислоты - около 400-800 мкг в день.



Увеличьте потребление продуктов, богатых железом (красное мясо, печень, бобовые) и кальцием (молочные продукты, брокколи, миндаль). Это поможет поддерживать уровень этих минералов в организме.



Старайтесь ограничивать потребление добавленных сахаров и соли. Это поможет избежать лишнего веса и отеков.



Избегайте сырого или недоваренного мяса, рыбы и яиц, а также не пастеризованных молочных продуктов, чтобы снизить риск инфекций.



Следите за набором веса в соответствии с рекомендациями врача. Избыточный или недостаточный набор веса может повлиять на здоровье как матери, так и ребенка.



Питайтесь небольшими порциями 5-6 раз в день, чтобы избежать тошноты и поддерживать уровень энергии.



Обязательно консультируйтесь с вашим акушером-гинекологом по поводу любых изменений в диете или добавления витаминов и минералов.



Каждая беременность уникальна, поэтому важно учитывать индивидуальные рекомендации врача".

