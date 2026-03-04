Я нашел ошибку
Каждая беременность уникальна, поэтому важно учитывать индивидуальные рекомендации врача, подчеркнула врач акушер-гинеколог Наталья Назаренко.
Врач акушер-гинеколог Самарского кардиодиспансера назвала 9 правил питания в период беременности
Врио заместителя председателя правительства Самарской области Регина Воробьева отметила, что подобный конгресс впервые проходит на территории Самарского региона и поблагодарила коллег за доверие:
В Самаре прошел Конгресс общества специалистов по сердечной недостаточности ПФО
4 марта "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали "Оренбург". Матч закончился победой "Крыльев" со счетом 2:0.
"Крылья Советов" обыграли "Оренбург" и вышли в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России
В среду, 4 марта, региональное правительство утвердило дорожную карту по продвижению научно-популярного туризма до 2030 года.
Правительство Самарской области утвердило программу развития научно-популярного туризма до 2030 года
По окончании матча 4 марта, к 21:30, на остановочном пункте «Самара Арена» пассажиров будут ожидать дополнительные трамваи и автобусы.
Дополнительный общественный транспорт подадут после футбольного матча 4 марта в Самаре
Начали обучение участников второго потока проекта «СВОе Дело. Самарская область».
Более 140 участников программы "СВОе Дело" осваивают азы предпринимательства
Программа стартует 17 марта в региональном центре «Мой бизнес».
В губернии продолжается прием заявок на обучающую программу для креативных предпринимателей
Иван Носков посетил ряд адресов в Октябрьском и Советском районах.
Иван Носков: «Качественное содержание городских территорий – это вопрос уважения к жителям»
Врач акушер-гинеколог Самарского кардиодиспансера назвала 9 правил питания в период беременности

42
Каждая беременность уникальна, поэтому важно учитывать индивидуальные рекомендации врача, подчеркнула врач акушер-гинеколог Наталья Назаренко.

Врач акушер-гинеколог Самарского областного клинического кардиологического диспансера им.В.П.Полякова Наталья Назаренко:

"Сбалансированное питание. Включайте в рацион разнообразные продукты из всех групп: фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, белки (мясо, рыба, яйца, бобовые) и молочные продукты.

 Пейте достаточное количество воды. Рекомендуется употреблять около 2 литров жидкости в день, но это количество может варьироваться в зависимости от индивидуальных потребностей.

 Фолиевая кислота содержится в зеленых листовых овощах, бобовых и цитрусовых. Она важна для предотвращения дефектов нервной трубки у плода. Нужное количество фолиевой кислоты - около 400-800 мкг в день.

 Увеличьте потребление продуктов, богатых железом (красное мясо, печень, бобовые) и кальцием (молочные продукты, брокколи, миндаль). Это поможет поддерживать уровень этих минералов в организме.

Старайтесь ограничивать потребление добавленных сахаров и соли. Это поможет избежать лишнего веса и отеков.

Избегайте сырого или недоваренного мяса, рыбы и яиц, а также не пастеризованных молочных продуктов, чтобы снизить риск инфекций.

 Следите за набором веса в соответствии с рекомендациями врача. Избыточный или недостаточный набор веса может повлиять на здоровье как матери, так и ребенка.

 Питайтесь небольшими порциями 5-6 раз в день, чтобы избежать тошноты и поддерживать уровень энергии.

Обязательно консультируйтесь с вашим акушером-гинекологом по поводу любых изменений в диете или добавления витаминов и минералов.

Каждая беременность уникальна, поэтому важно учитывать индивидуальные рекомендации врача".

 

Фото:  freepik.com

