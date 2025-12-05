Я нашел ошибку
Сообщаем адреса возможных отключений, жителей которых просят сделать запас воды.
«РКС-Самара» предупреждают жителей о возможном отключении воды из-за ремонтно-профилактических работ на предстоящей неделе
Карта «Zа Победу» – это социальная транспортная карта Самарской области, которая предоставляет право бесплатного и безлимитного проезда членам семей участников специальной военной операции.
Самарский губернатор: весь общественный транспорт обязан принимать карту «Za Победу»
Более 100% от плана: вакцинацию прошли порядка 1,9 млн жителей, среди которых 403 тысячи — дети.
В минздраве СО подвели итоги прививочной кампании против гриппа
2823 контрольно-надзорных мероприятия без взаимодействия было проведено самарским Росреестром за 11 месяцев 2025 года на площади 78,8 тыс. га.
Росреестр СО: в Самаре прошли публичные обсуждения результатов правоприменительной практики
Эмблема ОП РФ появилась на телебашне неслучайно, этот ведущий институт гражданского общества играет важнейшую роль в развитии и поддержке добровольчества как социального движения страны.
В ночь на 5 декабря, в День добровольца, праздничной подсветкой озарилась самарская телебашня
Сотрудники МЧС СО напоминают водителям и пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
Ночью и утром 6 декабря в губернии ожидается туман
В регионе действуют две ТОР – «Тольятти» и «Чапаевск», резидентам которых представлен комплекс мер поддержки и сопровождение на всех этапах реализации проектов.
ТОР региона предлагают инвесторам льготы и преференции
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими обнаружено и изъято более 350 граммов запрещённых веществ.
За прошедшие четыре дня в регионе задержано 18 человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
ТОР региона предлагают инвесторам льготы и преференции

132
В регионе действуют две ТОР – «Тольятти» и «Чапаевск», резидентам которых представлен комплекс мер поддержки и сопровождение на всех этапах реализации проектов.

В Самарской области работают все существующие в стране преференциальные режимы для инвесторов. Одним из таких механизмов привлечения частных инвестиций является режим территорий опережающего развития (ТОР). В регионе действуют две ТОР – «Тольятти» и «Чапаевск», резидентам которых представлен комплекс мер поддержки и сопровождение на всех этапах реализации проектов.
 «Правительство Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым системно подходит к улучшению инвестиционного климата в регионе. Наша общая задача – создавать условия для комфортной работы и динамичного развития бизнеса, обеспечивать инвесторам и предпринимателям всестороннюю поддержку. Территории опережающего развития с их возможностями и преференциями являются эффективным инструментом привлечения частных инвестиций», – отметил зампредседателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. 
 Резидентами двух ТОР Самарской области сегодня являются 76 компаний: 66 инвесторов в Тольятти, 10 – в Чапаевске. Они уже вложили в свои проекты 41,9 млрд рублей инвестиций и создали 14,6 тыс. рабочих мест. За время функционирования ТОР сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона составила 6,1 млрд рублей. Повышение инвестиционной активности в регионе – одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Резидентам ТОР «Тольятти» и «Чапаевск» предоставляется ряд льгот, среди которых нулевая ставка по налогу на имущество организаций и по налогу на землю; ставка по налогу на прибыль 2% в первые пять лет и 18% - с шестого по десятый год.
Резидентам ТОР также может быть предоставлен земельный участок для реализации инвестиционного проекта в аренду без проведения торгов. Ставка арендной платы составляет 0,075% от кадастровой стоимости.
В рамках финансовой и гарантийной поддержки инвесторы могут получить займы от регионального и федерального Фондов развития промышленности, микрозаймы и гарантии Гарантийного фонда Самарской области, согарантии Корпорации МСП и др.
Кроме того, в Самарской области осуществляется отраслевая поддержка инвестиционных проектов, охватывающая большинство ключевых отраслей экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, строительство, туризм.
 Сопровождением инвесторов в Самарской области занимается Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме «одного окна» готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться по тел. 8 (800)505-90-36.

 

 

Фото – Минэкономразвития Самарской области

Теги: Тольятти

Также в этом году откроется единый диспетчерский пункт, который позволит распределять экстренные вызовы, в первую очередь оказание помощи больным с инфарктами и инсультами, а также пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
5 декабря 2025  16:10
Прямая линия с губернатором: 22 новых автомобиля скорой медицинской помощи поступят в Самарскую область в первом полугодии 2026 года
2
Карта «Zа Победу» – это социальная транспортная карта Самарской области, которая предоставляет право бесплатного и безлимитного проезда членам семей участников специальной военной операции.
5 декабря 2025  15:53
Самарский губернатор: весь общественный транспорт обязан принимать карту «Za Победу»
66
Одним из вопросов стал ремонт и благоустройство Ракитовского шоссе: нет переходов, камер, опасная дорога как для водителей, так и для пешеходов.
5 декабря 2025  14:34
Прямая линия самарского губернатора: транспорт и ремонт дорог в числе ключевых
167
Губернатор Вячеслав Федорищев: «Экономика Самарской области стабильна и растет»
5 декабря 2025  13:48
Губернатор Вячеслав Федорищев: «Экономика Самарской области стабильна и растет»
174
День открытых дверей пройдет в Самарском университете им. Королёва
5 декабря 2025  13:44
День открытых дверей пройдет в Самарском университете им. Королёва
161
