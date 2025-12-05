Я нашел ошибку
Сообщаем адреса возможных отключений, жителей которых просят сделать запас воды.
«РКС-Самара» предупреждают жителей о возможном отключении воды из-за ремонтно-профилактических работ на предстоящей неделе
Карта «Zа Победу» – это социальная транспортная карта Самарской области, которая предоставляет право бесплатного и безлимитного проезда членам семей участников специальной военной операции.
Самарский губернатор: весь общественный транспорт обязан принимать карту «Za Победу»
Более 100% от плана: вакцинацию прошли порядка 1,9 млн жителей, среди которых 403 тысячи — дети.
В минздраве СО подвели итоги прививочной кампании против гриппа
2823 контрольно-надзорных мероприятия без взаимодействия было проведено самарским Росреестром за 11 месяцев 2025 года на площади 78,8 тыс. га.
Росреестр СО: в Самаре прошли публичные обсуждения результатов правоприменительной практики
Эмблема ОП РФ появилась на телебашне неслучайно, этот ведущий институт гражданского общества играет важнейшую роль в развитии и поддержке добровольчества как социального движения страны.
В ночь на 5 декабря, в День добровольца, праздничной подсветкой озарилась самарская телебашня
Сотрудники МЧС СО напоминают водителям и пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
Ночью и утром 6 декабря в губернии ожидается туман
В регионе действуют две ТОР – «Тольятти» и «Чапаевск», резидентам которых представлен комплекс мер поддержки и сопровождение на всех этапах реализации проектов.
ТОР региона предлагают инвесторам льготы и преференции
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими обнаружено и изъято более 350 граммов запрещённых веществ.
За прошедшие четыре дня в регионе задержано 18 человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Росреестр СО: в Самаре прошли публичные обсуждения результатов правоприменительной практики

118
2823 контрольно-надзорных мероприятия без взаимодействия было проведено самарским Росреестром за 11 месяцев 2025 года на площади 78,8 тыс. га.

2823 контрольно-надзорных мероприятия без взаимодействия было проведено самарским Росреестром за 11 месяцев 2025 года на площади 78,8 тыс. га. В качестве профилактических мер объявлено 1829 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. За указанный период в прокуратуру Самарской области Управлением было направлено 16 заявлений о согласовании проведения контрольно-надзорных мероприятий со взаимодействием с контролируемыми лицами.

Такие данные были озвучены в региональном ведомстве в ходе публичных обсуждений результатов правоприменительной практики в сфере государственного земельного контроля (надзора) и федерального геодезического надзора.

Начальник отдела государственного земельного надзора Юлия Голицына рассказала об итогах деятельности госземнадзора самарского Росреестра в 2025 году. Особое внимание было уделено профилактике нарушений земельного законодательства. Рассмотрены понятие, виды, порядок организации и проведения профилактического визита. Подняты проблемные вопросы организации и осуществления государственного земельного надзора по результатам обобщения правоприменительной практики.

Начальник отдела геодезии и картографии самарского Росреестра Елена Черкасова посвятила свой доклад итогам осуществления федерального государственного контроля (надзора) в области геодезии и картографии и проведения профилактических мероприятий за отчетный период. В частности, было проведено 6 обязательных профилактических визитов, по результатам которых выдано 3 предписания об устранении выявленных нарушений; объявлено 7 предостережений контролируемым лицам. В рамках оценки соблюдения лицензионных требований соискателями лицензий и лицензиатами было проведено 62 документарных и выездных оценки.

Собравшиеся задавали вопросы о сохранении пунктов государственной геодезической сети (ГГС), особенностях земельных участков с ЗОУИТ (зонами с особыми условиями использования территорий). Активно обсуждалась тема внедрения мобильного приложения «Инспектор», позволяющего инспекторам взаимодействовать с контролируемыми лицами - дистанционно.

«Очень важно, что на обсуждениях правоприменительной практики поднимается множество актуальных тем, и, кроме того, по каждому нашему вопросу даются подробные разъяснения», – отметила главный консультант отдела защиты жилищных и имущественных прав граждан аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области Екатерина Белозерова.

«Благодарим самарский Росреестр за проведение публичных обсуждений правоприменительной практики. Такие мероприятия позволяют быть в курсе изменений в законодательстве, понимать позицию Росреестра, которая так необходима для нашей профессиональной работы», – сказала кадастровый инженер Наталья Сивак.

 

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области

