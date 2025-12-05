Я нашел ошибку
Главные новости:
Сообщаем адреса возможных отключений, жителей которых просят сделать запас воды.
«РКС-Самара» предупреждают жителей о возможном отключении воды из-за ремонтно-профилактических работ на предстоящей неделе
Карта «Zа Победу» – это социальная транспортная карта Самарской области, которая предоставляет право бесплатного и безлимитного проезда членам семей участников специальной военной операции.
Самарский губернатор: весь общественный транспорт обязан принимать карту «Za Победу»
Более 100% от плана: вакцинацию прошли порядка 1,9 млн жителей, среди которых 403 тысячи — дети.
В минздраве СО подвели итоги прививочной кампании против гриппа
2823 контрольно-надзорных мероприятия без взаимодействия было проведено самарским Росреестром за 11 месяцев 2025 года на площади 78,8 тыс. га.
Росреестр СО: в Самаре прошли публичные обсуждения результатов правоприменительной практики
Эмблема ОП РФ появилась на телебашне неслучайно, этот ведущий институт гражданского общества играет важнейшую роль в развитии и поддержке добровольчества как социального движения страны.
В ночь на 5 декабря, в День добровольца, праздничной подсветкой озарилась самарская телебашня
Сотрудники МЧС СО напоминают водителям и пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
Ночью и утром 6 декабря в губернии ожидается туман
В регионе действуют две ТОР – «Тольятти» и «Чапаевск», резидентам которых представлен комплекс мер поддержки и сопровождение на всех этапах реализации проектов.
ТОР региона предлагают инвесторам льготы и преференции
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими обнаружено и изъято более 350 граммов запрещённых веществ.
За прошедшие четыре дня в регионе задержано 18 человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
«РКС-Самара» предупреждают жителей о возможном отключении воды из-за ремонтно-профилактических работ на предстоящей неделе

59
Сообщаем адреса возможных отключений, жителей которых просят сделать запас воды.

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

10 декабря планируются работы на НСП №49: демонтаж/монтаж напорной запорной арматуры диаметром 150 мм, текущий ремонт запорной арматуры, замена напорных врезок. С 10:30 до 13:29 ХВС будет ограничено по адресам: ул. Коммунистическая, 20.

11 декабря будет заменена запорная арматуры диаметром 100 мм. Для этого с 23:00 11.12.2025 до 06:00 12.12.2025 ХВС будет ограничено по адресам: ул. Ташкентская, 105 ,105а, 107, 109, 109а, 111, 113, 115, 121, 123, 125, 131, 133, ул. Стара Загора, 267а, 267б, 267в, 267г, 267д, 267е, 267ж, 275.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован. 

В начале этого года «РКС-Самара» обновили два крупных отрезка трубы диаметром 1200 мм общей протяжённостью 1849 метров, построили 19 новых камер.
01 декабря 2025, 16:59
Специалисты «РКС-Самара» благоустраивают территорию, где велась замена участка Главного Безымянского коллектора
В начале этого года «РКС-Самара» обновили два крупных отрезка трубы диаметром 1200 мм общей протяжённостью 1849 метров, построили 19 новых камер. ЖКХ
1643
Работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные. В большинстве случаев воду отключать не будут.
28 ноября 2025, 15:34
«РКС-Самара»: адреса возможных отключений воды в связи с плановыми ремонтными работами
Работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные. В большинстве случаев воду отключать не будут. ЖКХ
1765
У должников за холодную воду осталось несколько дней, чтобы избежать начисления пеней. В соответствии с законодательством, пени взимаются с полной суммы задолженности за каждый день просрочки.
28 ноября 2025, 15:06
«РКС-Самара» начислит абонентам-должникам 23 млн рублей пеней
У должников за холодную воду осталось несколько дней, чтобы избежать начисления пеней. В соответствии с законодательством, пени взимаются с полной суммы... ЖКХ
1889

Также в этом году откроется единый диспетчерский пункт, который позволит распределять экстренные вызовы, в первую очередь оказание помощи больным с инфарктами и инсультами, а также пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
5 декабря 2025  16:10
Прямая линия с губернатором: 22 новых автомобиля скорой медицинской помощи поступят в Самарскую область в первом полугодии 2026 года
2
Карта «Zа Победу» – это социальная транспортная карта Самарской области, которая предоставляет право бесплатного и безлимитного проезда членам семей участников специальной военной операции.
5 декабря 2025  15:53
Самарский губернатор: весь общественный транспорт обязан принимать карту «Za Победу»
66
Одним из вопросов стал ремонт и благоустройство Ракитовского шоссе: нет переходов, камер, опасная дорога как для водителей, так и для пешеходов.
5 декабря 2025  14:34
Прямая линия самарского губернатора: транспорт и ремонт дорог в числе ключевых
167
Губернатор Вячеслав Федорищев: «Экономика Самарской области стабильна и растет»
5 декабря 2025  13:48
Губернатор Вячеслав Федорищев: «Экономика Самарской области стабильна и растет»
174
День открытых дверей пройдет в Самарском университете им. Королёва
5 декабря 2025  13:44
День открытых дверей пройдет в Самарском университете им. Королёва
161
