«РКС-Самара» предупреждают жителей о возможном отключении воды из-за ремонтно-профилактических работ на предстоящей неделе

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

10 декабря планируются работы на НСП №49: демонтаж/монтаж напорной запорной арматуры диаметром 150 мм, текущий ремонт запорной арматуры, замена напорных врезок. С 10:30 до 13:29 ХВС будет ограничено по адресам: ул. Коммунистическая, 20.

11 декабря будет заменена запорная арматуры диаметром 100 мм. Для этого с 23:00 11.12.2025 до 06:00 12.12.2025 ХВС будет ограничено по адресам: ул. Ташкентская, 105 ,105а, 107, 109, 109а, 111, 113, 115, 121, 123, 125, 131, 133, ул. Стара Загора, 267а, 267б, 267в, 267г, 267д, 267е, 267ж, 275.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.