Специалисты «РКС-Самара» благоустраивают территорию, где велась замена участка Главного Безымянского коллектора

В понедельник, 1 декабря, в ходе оперативного совещания под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева были рассмотрены результаты и планы работы Единого института развития Самарской области (ЕИР).
В Самаре рассмотрели результаты работы Единого института развития Самарской области
Горячую линию проводят в рабочие дни специалисты Роспотребнадзора СО совместно с сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии,
 С 24 ноября по 5 декабря в регионе работает "горячая линия" по профилактике ВИЧ-инфекции
Турнир был организован с целью получения начинающими баскетболистами игровой практики.
«Кубок Силы воли»: в Сызрани состоялся турнир по баскетболу на колясках 3х3 
Губернатор Вячеслав Федорищев поручил расширить финансирование государственной региональной программы «Народный бюджет Самарской области».
По программе «Народный бюджет» в 2025 году будет реализовано более 280 проектов жителей Самарской области
Детскую спортплощадку обновили при поддержке «Матч ТВ» и благотворительного фонда «Спорт начинается с детей».
В Самаре на улице Осипенко состоялось открытие детской спортивной площадки
Двое школьников региона стали лауреатом и победителем в своих номинациях. Всероссийский этап конкурса собрал более 150 учеников из 46 регионов России.
«Ученик года» 2025: самарские школьники – лучшие ученики страны
Возбуждено уголовное дело в отношении четырех местных жителей, подозреваемых в незаконной организации и проведении азартных игр.
В Жигулевске пресечена деятельность игорного клуба
Основная задача мероприятий Форума – выработать ключевые решения для развития городской среды, экономики и инфраструктуры в условиях современных вызовов.
Самара представила опыт градостроительной политики на форуме «Города России: технологии лидерства»
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Специалисты «РКС-Самара» благоустраивают территорию, где велась замена участка Главного Безымянского коллектора

180
В начале этого года «РКС-Самара» обновили два крупных отрезка трубы диаметром 1200 мм общей протяжённостью 1849 метров, построили 19 новых камер.

Специалисты «РКС-Самара» благоустраивают территорию, где велась замена участка Главного Безымянского коллектора. Мероприятия выполняются по плану и договорённостям, заключённым осенью 2024 года с городской администрацией и большинством жителей СНТ.

«Основная часть восстановительных работ на сегодня выполнена: сделана временная дорога, планировка по желаниям жителей. До конца года сделаем дополнительную подсыпку для удобства заезда в посёлок. И планируем затем смонтировать ограждение вокруг коллектора», - рассказал главный инженер «РКС-Самара» Игорь Давыдов.

В начале этого года «РКС-Самара» обновили два крупных отрезка трубы диаметром 1200 мм общей протяжённостью 1849 метров, построили 19 новых камер. Часть коллектора подняли над землёй в соответствии с ранее подготовленным планом ремонтных работ. Это требовалось для исправления ошибок проекта, по которому изначально строился коллектор, и обеспечения самотёчное прохождение стоков.

 Главный Безымянский коллектор проходит через весь город. В последние годы объем стоков, который принимает коллектор, сильно увеличился из-за новых микрорайонов и притоков ливневой и паводковой воды, которая не должна поступать в канализационный коллектор. Из-за этого технические сбои стали появляться чаще, эксплуатация ГБК стала требовать повышенного внимания. Сотрудники «РКС-Самара» уже не первый год постепенно обновляют канализационную магистраль. Переложить разом весь коллектор (протяжённость – почти 38 км) невозможно, поэтому замены идут поэтапно. Уже обновлены участки на пр. Юных Пионеров, ул. Реактивной, Южном шоссе, на ул. Алма-Атинской и Ставропольской, в п.Мехзавод. Работы по обновлению ГБК всегда осложнены постоянным приходом сточных вод - остановить приём стоков невозможно. 

 

Фото предоставлено пресс-службой "РКС-Самара"

Теги: РКС-Самара Самара

Весь список