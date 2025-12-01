Специалисты «РКС-Самара» благоустраивают территорию, где велась замена участка Главного Безымянского коллектора. Мероприятия выполняются по плану и договорённостям, заключённым осенью 2024 года с городской администрацией и большинством жителей СНТ.

«Основная часть восстановительных работ на сегодня выполнена: сделана временная дорога, планировка по желаниям жителей. До конца года сделаем дополнительную подсыпку для удобства заезда в посёлок. И планируем затем смонтировать ограждение вокруг коллектора», - рассказал главный инженер «РКС-Самара» Игорь Давыдов.

В начале этого года «РКС-Самара» обновили два крупных отрезка трубы диаметром 1200 мм общей протяжённостью 1849 метров, построили 19 новых камер. Часть коллектора подняли над землёй в соответствии с ранее подготовленным планом ремонтных работ. Это требовалось для исправления ошибок проекта, по которому изначально строился коллектор, и обеспечения самотёчное прохождение стоков.

Главный Безымянский коллектор проходит через весь город. В последние годы объем стоков, который принимает коллектор, сильно увеличился из-за новых микрорайонов и притоков ливневой и паводковой воды, которая не должна поступать в канализационный коллектор. Из-за этого технические сбои стали появляться чаще, эксплуатация ГБК стала требовать повышенного внимания. Сотрудники «РКС-Самара» уже не первый год постепенно обновляют канализационную магистраль. Переложить разом весь коллектор (протяжённость – почти 38 км) невозможно, поэтому замены идут поэтапно. Уже обновлены участки на пр. Юных Пионеров, ул. Реактивной, Южном шоссе, на ул. Алма-Атинской и Ставропольской, в п.Мехзавод. Работы по обновлению ГБК всегда осложнены постоянным приходом сточных вод - остановить приём стоков невозможно.

Фото предоставлено пресс-службой "РКС-Самара"