«РКС-Самара» переложили 200 метров Главного Безымянского коллектора в рамках реконструкции участка на улице Алма-Атинской. Специалисты обновляют трубопровод диаметром 1,5 метра. Главный Безымянский коллектор — один из ключевых объектов системы водоотведения Самары. Он принимает стоки Кировского, Промышленного и Красноглинского районов. Протяжённость коллектора составляет 38 километров. Железобетонная труба, построенная в 1970-х годах, постепенно выходит из строя из-за газовой коррозии, а развитие городской застройки увеличивает нагрузку на сеть и требования к её пропускной способности.

Модернизация коллектора ведётся поэтапно. Ранее были обновлены участки на проспекте Юных Пионеров, улицах Ставропольской и Олимпийской, в районе Самарской ТЭЦ и в посёлке Мехзавод. Работы на улице Алма-Атинской выполняются в котловане при постоянном поступлении стоков — отключение коллектора невозможно.

Общая протяжённость реконструируемого участка составляет 394 метра. На время производства работ движение по улице Алма-Атинской перекрыто от центра «Самара-Лада» до улицы Ставропольской.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»