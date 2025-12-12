Я нашел ошибку
Главные новости:
Для Самарской области это пилотный проект, реализуемый при поддержке губернатора Вячеслава Федорищева и Российского экологического оператора.
В Самаре появилось 54 контейнера для сбора одежды на переработку
Лидерами сезона стали спортсмены Волжского района. Они выиграли соревнования по армрестлингу, настольному теннису, шашкам, гиревому спорту, женскому волейболу, соревнования спортивных семей с сыновьями.
Завершился региональный этап всероссийских сельских спортивных игр
В театре «Мастерская» для активных жителей, руководителей учреждений и предприятий, располагающихся на района, был организован праздничный концерт.
Железнодорожному району Самары исполнилось 55-лет со дня основания
Сотрудники полиции выходят на усиленный режим несения службы с приближением выходных дней.
В губернии вновь пройдут широкомасштабные рейды ГАИ СО
Специалисты обновляют трубопровод диаметром 1,5 метра. Главный Безымянский коллектор — один из ключевых объектов системы водоотведения Самары.
«РКС-Самара» переложили 200 метров Главного Безымянского коллектора
Они будут оформлены в едином праздничном стиле, с яркими вывесками над входом и ограждением по периметру.
15 декабря 140 елочных базаров откроются в Самаре
Гости узнают о ритуалах Рождества в Самаре. Историк, главный хранитель музея Татьяна Пульная расскажет о том, откуда пошла привычка делать поздравительные почтовые карточки.
Музей Эльдара Рязанова: лекция «Рождество и Новый год, старые времена: традиции празднования в дореволюционной Самаре»
Любой желающий житель региона или организация может присоединиться к акции и помочь исполнить новогодние мечты.
Специалисты минздрава СО принимают участие в благотворительной акции «Ёлка желаний»
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
«РКС-Самара» переложили 200 метров Главного Безымянского коллектора

118
Специалисты обновляют трубопровод диаметром 1,5 метра. Главный Безымянский коллектор — один из ключевых объектов системы водоотведения Самары.

«РКС-Самара» переложили 200 метров Главного Безымянского коллектора в рамках реконструкции участка на улице Алма-Атинской. Специалисты обновляют трубопровод диаметром 1,5 метра. Главный Безымянский коллектор — один из ключевых объектов системы водоотведения Самары. Он принимает стоки Кировского, Промышленного и Красноглинского районов. Протяжённость коллектора составляет 38 километров. Железобетонная труба, построенная в 1970-х годах, постепенно выходит из строя из-за газовой коррозии, а развитие городской застройки увеличивает нагрузку на сеть и требования к её пропускной способности.

Модернизация коллектора ведётся поэтапно. Ранее были обновлены участки на проспекте Юных Пионеров, улицах Ставропольской и Олимпийской, в районе Самарской ТЭЦ и в посёлке Мехзавод. Работы на улице Алма-Атинской выполняются в котловане при постоянном поступлении стоков — отключение коллектора невозможно.

Общая протяжённость реконструируемого участка составляет 394 метра. На время производства работ движение по улице Алма-Атинской перекрыто от центра «Самара-Лада» до улицы Ставропольской.

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара» 

Теги: РКС-Самара Самара

