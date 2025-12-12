Я нашел ошибку
Главные новости:
Для Самарской области это пилотный проект, реализуемый при поддержке губернатора Вячеслава Федорищева и Российского экологического оператора.
В Самаре появилось 54 контейнера для сбора одежды на переработку
Лидерами сезона стали спортсмены Волжского района. Они выиграли соревнования по армрестлингу, настольному теннису, шашкам, гиревому спорту, женскому волейболу, соревнования спортивных семей с сыновьями.
Завершился региональный этап всероссийских сельских спортивных игр
В театре «Мастерская» для активных жителей, руководителей учреждений и предприятий, располагающихся на района, был организован праздничный концерт.
Железнодорожному району Самары исполнилось 55-лет со дня основания
Сотрудники полиции выходят на усиленный режим несения службы с приближением выходных дней.
В губернии вновь пройдут широкомасштабные рейды ГАИ СО
Специалисты обновляют трубопровод диаметром 1,5 метра. Главный Безымянский коллектор — один из ключевых объектов системы водоотведения Самары.
«РКС-Самара» переложили 200 метров Главного Безымянского коллектора
Они будут оформлены в едином праздничном стиле, с яркими вывесками над входом и ограждением по периметру.
15 декабря 140 елочных базаров откроются в Самаре
Гости узнают о ритуалах Рождества в Самаре. Историк, главный хранитель музея Татьяна Пульная расскажет о том, откуда пошла привычка делать поздравительные почтовые карточки.
Музей Эльдара Рязанова: лекция «Рождество и Новый год, старые времена: традиции празднования в дореволюционной Самаре»
Любой желающий житель региона или организация может присоединиться к акции и помочь исполнить новогодние мечты.
Специалисты минздрава СО принимают участие в благотворительной акции «Ёлка желаний»
«РКС-Самара»: о запланированных ремонтных работах на предстоящую неделю

167
Адреса, где возможны кратковременные отключения ХВС для профилактических работ на сетях.

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

Обратите внимание, что работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!

13 декабря запланирована замена пожарных гидрантов. Это необходимо для обеспечения пожарной безопасности в городе. В связи с этим с 08:00 до 17:00 ХВС будет отсутствовать по адресам: ул. Венцека, 3-35, 6-26, ул. Ленинградская, 3-17, 2-18, 21-25, 20-24, ул. А. Толстого, 114-124, 87-125, ул. Маяковского, 17-19, 18-22, ул. Чкалова, 16-30.

15 декабря для демонтажа временного водопровода и монтажа задвижки холодная вода будет отключена с 08:00 до 23:00 по адресам: ул. Гагарина, 9, 11А, ул. Тухачевского, 226, 226А.

Адрес установки бойлера: ул. Гагарина, 9.

16 декабря в связи с врезкой задвижки диаметром 300 мм будет отсутствовать ХВС с 10:00 16.12.2025 до 10:00 17.12.2025 по адресам: ул. Гагарина, 145, 147, 149, 151, 153.

17 декабря планируются работы на НСП №87: демонтаж/монтаж запорной арматуры диаметром 200 мм; монтаж временной схемы трубопровода диаметром 100 мм. С 09:00 до 16:30 ХВС будет ограничено по адресам: ул. Авроры, 122, ул. Артемовская, 30, 30А.

18 декабря заменим задвижку на линии диаметром 500 мм на ул. Советской Армии. С 10:00 18.12.2025 до 08:00 19.12.2025 на пониженном давлении будет п. Толевый.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован. 

 

Фото:  pxhere.com

Теги: РКС-Самара Самара

