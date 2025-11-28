«РКС-Самара»: адреса возможных отключений воды в связи с плановыми ремонтными работами

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

Обратите внимание, что работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!

29 ноября в связи с заменой пожарных гидрантов холодная вода будет отключена с 10:00 до 17:00 по адресам: ул. Силаева, 2-30, ул. Снежная, 7-22, ул. Молдавская, 26-40, ул. Егорова, 1-12, 18, 20, Пугачевский тракт, 1, 3, ул. Уральская, 40-209, ул. Вильнюсская, 2-6, ул. Гомельская, 3-9, ул. Оросительная, 11-19А, ул. Ереванская, 1-22, ул. Лысвенская, 31-71, ул. Тюменская, 1-20, ул. Курганская, 4-25, ул. Томская, 9-26, ул. Ачинская, 10-31.

1 декабря для переврезки с водопроводной линии диаметром 315 мм на линию диаметром 150 мм на ул. Черногорской с 10:00 до 18:00 ограничим подачу ХВС в домах по адресам: ул. Печерская 138, ул. Черногорская ч/с 4-14, 1-11.

2 декабря планируем заменить запорную арматуру диаметром 200 мм и отремонтировать водопроводную линию диаметром 300 мм на ул. Коммунистической. На период с 09:00 до 19:00 будет отключено холодное водоснабжение по адресам: ул. Дачная, 2, 4А, 4Б, ул. Коммунистическая, 27, 29, 90, 105, Московское шоссе, 1.

Адрес установки бойлера: ул. Коммунистическая, 27.

3 декабря запланирована перекладка участка водопроводной линии на Днепровском проезде. На период с 10:00 3 декабря до 8:00 4 декабря ХВС будет временно ограничено по адресам: Днепровский проезд 2в, 2к2, 2к3, 2к4, 2к5, 2к6, 2к7 — нежилые помещения

4 декабря для замены запорной арматуры диаметром 150 мм на пер. Студенческом с 09:00 до 19:00 будет ограничено водоснабжение в домах по адресам: ул. Чапаевская, 223, 227, Студенческий пер., 2, 2А, 2Б, 2Ф.

Адрес установки бойлера: Студенческий пер./ул. Чапаевская.

5 декабря заменим задвижку на водопроводной линии диаметром 600 мм на пр. Кирова. С 10:00 05.12.2025 до 03:00 06.12.2025 холодное водоснабжение будет отсутствовать в административном здании Кировского вещевого рынка.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах – предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.