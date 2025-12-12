Я нашел ошибку
Для Самарской области это пилотный проект, реализуемый при поддержке губернатора Вячеслава Федорищева и Российского экологического оператора.
В Самаре появилось 54 контейнера для сбора одежды на переработку
Лидерами сезона стали спортсмены Волжского района. Они выиграли соревнования по армрестлингу, настольному теннису, шашкам, гиревому спорту, женскому волейболу, соревнования спортивных семей с сыновьями.
Завершился региональный этап всероссийских сельских спортивных игр
В театре «Мастерская» для активных жителей, руководителей учреждений и предприятий, располагающихся на района, был организован праздничный концерт.
Железнодорожному району Самары исполнилось 55-лет со дня основания
Сотрудники полиции выходят на усиленный режим несения службы с приближением выходных дней.
В губернии вновь пройдут широкомасштабные рейды ГАИ СО
Специалисты обновляют трубопровод диаметром 1,5 метра. Главный Безымянский коллектор — один из ключевых объектов системы водоотведения Самары.
«РКС-Самара» переложили 200 метров Главного Безымянского коллектора
Они будут оформлены в едином праздничном стиле, с яркими вывесками над входом и ограждением по периметру.
15 декабря 140 елочных базаров откроются в Самаре
Гости узнают о ритуалах Рождества в Самаре. Историк, главный хранитель музея Татьяна Пульная расскажет о том, откуда пошла привычка делать поздравительные почтовые карточки.
Музей Эльдара Рязанова: лекция «Рождество и Новый год, старые времена: традиции празднования в дореволюционной Самаре»
Любой желающий житель региона или организация может присоединиться к акции и помочь исполнить новогодние мечты.
Специалисты минздрава СО принимают участие в благотворительной акции «Ёлка желаний»
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
15 декабря в Самаре откроются елочные базары. Приобрести живую ель можно будет в любой из 140 организованных торговых точек, которые расположатся во всех районах города. Они будут оформлены в едином праздничном стиле, с яркими вывесками над входом и ограждением по периметру.

«Сегодня во многих семьях сохранилась традиция ставить дома именно живую ель. Важно, чтобы эта традиция оставалась безопасной и экологически ответственной. На особом контроле – соблюдение всех норм и стандартов. Каждый продавец на официальных базарах обязан иметь полный пакет документов: договор на осуществление торговли, свидетельство о регистрации ИП или юрлица и, что особенно важно, документальное подтверждение покупки елей именно в лесхозе Самарской области. Это значит, что ни одно дерево не было вырублено в заповедниках, лесопарках или охраняемых природных зонах», – отметила первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова.

Для борьбы с нелегальной торговлей елками сотрудники администраций районов ежедневно будут проводить профилактические рейды. При выявлении несанкционированных точек, реализующих деревья без документов, нарушители будут привлечены к административной ответственности.

Режим работы елочных базаров:
- 15-30 декабря с 08:00 до 22:00,
- 31 декабря с 08:00 до 12:00.

После закрытия предприниматели обязаны полностью демонтировать торговые конструкции, убрать территорию и вывезти остатки нераспроданных елок.

Адресный перечень елочных базаров доступен в приложении, а также будет опубликован в группе ВКонтакте каждого из районов Самары.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

