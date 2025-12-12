15 декабря 140 елочных базаров откроются в Самаре

15 декабря в Самаре откроются елочные базары. Приобрести живую ель можно будет в любой из 140 организованных торговых точек, которые расположатся во всех районах города. Они будут оформлены в едином праздничном стиле, с яркими вывесками над входом и ограждением по периметру.



«Сегодня во многих семьях сохранилась традиция ставить дома именно живую ель. Важно, чтобы эта традиция оставалась безопасной и экологически ответственной. На особом контроле – соблюдение всех норм и стандартов. Каждый продавец на официальных базарах обязан иметь полный пакет документов: договор на осуществление торговли, свидетельство о регистрации ИП или юрлица и, что особенно важно, документальное подтверждение покупки елей именно в лесхозе Самарской области. Это значит, что ни одно дерево не было вырублено в заповедниках, лесопарках или охраняемых природных зонах», – отметила первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова.



Для борьбы с нелегальной торговлей елками сотрудники администраций районов ежедневно будут проводить профилактические рейды. При выявлении несанкционированных точек, реализующих деревья без документов, нарушители будут привлечены к административной ответственности.



Режим работы елочных базаров:

- 15-30 декабря с 08:00 до 22:00,

- 31 декабря с 08:00 до 12:00.



После закрытия предприниматели обязаны полностью демонтировать торговые конструкции, убрать территорию и вывезти остатки нераспроданных елок.



Адресный перечень елочных базаров доступен в приложении, а также будет опубликован в группе ВКонтакте каждого из районов Самары.

Фото: пресс-служба администрации Самары