Музей Эльдара Рязанова: лекция «Рождество и Новый год, старые времена: традиции празднования в дореволюционной Самаре»

В субботу, 13 декабря, в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Рождество и Новый год, старые времена: традиции празднования в дореволюционной Самаре» (12+).



Гости узнают о ритуалах Рождества в Самаре. Историк, главный хранитель музея Татьяна Пульная расскажет о том, откуда пошла привычка делать поздравительные почтовые карточки и как они создавались, в каких местных газетах можно было прочитать о рождественских традициях, в каких магазинах покупали рождественские подарки, какие посещали рестораны, где проходили массовые мероприятия. И, наконец, как самарцы украшали домашнюю елку.



Лекция пройдет в Музее Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120), начало в 16:00.

Фото: пресс-служба Музея Эльдара Рязанова