Самарские бойцы - одни из лучших представителей студотрядов путинного направления

В рамках ежегодной премии студенческих путинных отрядов были награждены лучшие представители студенческих отрядов Приволжского федерального округа в сфере рыбообработки, работавшие в этом году на территории Камчатского края.

Карпову Семёну - куратору путинного направления Студенческих отрядов Самарской области, Пивневой Веронике и Ковальчук Алексею - бойцам студенческого путинного отряда «Викинг» штаба студенческих отрядов СамГТУ «Атлант» были вручены благодарственные письма за плодотворный труд, высокие производственные показатели и вклад в развитие путинного направления РСО, достигнутые на проектах с предприятиями: ООО «Лойд-Фиш», ООО «Вывенское», ООО «Камбер», ООО «Белореченск», ООО «Пымта», ООО «Кристалл».

Ежегодная премия студенческих путинных отрядов прошла в Казани, собрав более 100 представителей Приволжского федерального округа, а также включая партнёров предприятий и почетных гостей.

«Данная премия проходит уже в 3 раз и пользуется большим спросом у представителей студенческих отрядов путинного направления. С каждым годом количество гостей увеличивается, а количество наград преумножается. Это в свою очередь говорит об актуальности данного направления среди молодёжи. Ведь это хороший шанс побывать на территории Камчатского края, подзаработать хорошие деньги и конечно же проверить себя на прочность», – прокомментировал руководитель (командир) штаба студенческих отрядов Приволжского федерального округа Алексей Нагин.

На премии присутствовали Генеральный директор ООО «Лойд-Фиш» Эмиль Равильевич Шайхи, директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов Василий Ислаев, директор Департамент развития и поддержки предпринимательства Торгово-промышленной палаты РТ Артур Николаев, руководитель СПуО окружного штаба и Татарстанского регионального отделения и руководитель проекта «Камчатка 2025», Сюмбель Латипова поблагодарили студентов.

«Атмосфера мероприятия была по-настоящему теплой и дружеской. Это был день для обмена эмоциями, личных встреч с теми, кто плечом к плечу прошел испытания и стал надежным товарищем на целине этого года. Чувство единения и гордости за общее дело витало в воздухе. Масштаб и организация премии СПуО наглядно показали, насколько важное и значимое дело мы делаем для нашего государства. Почётные гости и работодатели не скупились на слова благодарности за всю ту работу, которая была проделана. Это стало еще одним мощным подтверждением: наше движение востребовано и ценится, а выбранный путь является верным и перспективным!» - рассказал куратор путинного направления штаба студенческих отрядов «Атлант» Алексей Елисеев.

Фото: Самарские студенческие отряды