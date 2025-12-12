Самарские бойцы - одни из лучших представителей студотрядов путинного направления

Я нашел ошибку
Главные новости:
Для Самарской области это пилотный проект, реализуемый при поддержке губернатора Вячеслава Федорищева и Российского экологического оператора.
В Самаре появилось 54 контейнера для сбора одежды на переработку
Лидерами сезона стали спортсмены Волжского района. Они выиграли соревнования по армрестлингу, настольному теннису, шашкам, гиревому спорту, женскому волейболу, соревнования спортивных семей с сыновьями.
Завершился региональный этап всероссийских сельских спортивных игр
В театре «Мастерская» для активных жителей, руководителей учреждений и предприятий, располагающихся на района, был организован праздничный концерт.
Железнодорожному району Самары исполнилось 55-лет со дня основания
Сотрудники полиции выходят на усиленный режим несения службы с приближением выходных дней.
В губернии вновь пройдут широкомасштабные рейды ГАИ СО
Специалисты обновляют трубопровод диаметром 1,5 метра. Главный Безымянский коллектор — один из ключевых объектов системы водоотведения Самары.
«РКС-Самара» переложили 200 метров Главного Безымянского коллектора
Они будут оформлены в едином праздничном стиле, с яркими вывесками над входом и ограждением по периметру.
15 декабря 140 елочных базаров откроются в Самаре
Гости узнают о ритуалах Рождества в Самаре. Историк, главный хранитель музея Татьяна Пульная расскажет о том, откуда пошла привычка делать поздравительные почтовые карточки.
Музей Эльдара Рязанова: лекция «Рождество и Новый год, старые времена: традиции празднования в дореволюционной Самаре»
Любой желающий житель региона или организация может присоединиться к акции и помочь исполнить новогодние мечты.
Специалисты минздрава СО принимают участие в благотворительной акции «Ёлка желаний»
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Самарские бойцы - одни из лучших представителей студотрядов путинного направления

145
Ежегодная премия студенческих путинных отрядов прошла в Казани, собрав более 100 представителей ПФО.

В рамках ежегодной премии студенческих путинных отрядов были награждены лучшие представители студенческих отрядов Приволжского федерального округа в сфере рыбообработки, работавшие в этом году на территории Камчатского края. 
Карпову Семёну - куратору путинного направления Студенческих отрядов Самарской области, Пивневой Веронике и Ковальчук Алексею -  бойцам студенческого путинного отряда «Викинг» штаба студенческих отрядов СамГТУ «Атлант» были вручены благодарственные письма за плодотворный труд, высокие производственные показатели и вклад в развитие путинного направления РСО, достигнутые на проектах с предприятиями: ООО «Лойд-Фиш»,  ООО «Вывенское», ООО «Камбер», ООО «Белореченск», ООО «Пымта»,  ООО «Кристалл».
Ежегодная премия студенческих путинных отрядов прошла в Казани, собрав более 100 представителей Приволжского федерального округа, а также включая партнёров предприятий и почетных гостей. 
«Данная премия проходит уже в 3 раз и пользуется большим спросом у представителей студенческих отрядов путинного направления. С каждым годом количество гостей увеличивается, а количество наград преумножается. Это в свою очередь говорит об актуальности данного направления среди молодёжи. Ведь это хороший шанс побывать на территории Камчатского края, подзаработать хорошие деньги и конечно же проверить себя на прочность», – прокомментировал руководитель (командир) штаба студенческих отрядов Приволжского федерального округа Алексей Нагин. 
На премии присутствовали Генеральный директор ООО «Лойд-Фиш» Эмиль Равильевич Шайхи,  директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов Василий Ислаев, директор Департамент развития и поддержки предпринимательства Торгово-промышленной палаты РТ Артур Николаев, руководитель СПуО окружного штаба и Татарстанского регионального отделения и руководитель проекта «Камчатка 2025», Сюмбель Латипова поблагодарили студентов.
«Атмосфера мероприятия была по-настоящему теплой и дружеской. Это был день для обмена эмоциями, личных встреч с теми, кто плечом к плечу прошел испытания и стал надежным товарищем на целине этого года. Чувство единения и гордости за общее дело витало в воздухе. Масштаб и организация премии СПуО наглядно показали, насколько важное и значимое дело мы делаем для нашего государства. Почётные гости и работодатели не скупились на слова благодарности за всю ту работу, которая была проделана. Это стало еще одним мощным подтверждением: наше движение востребовано и ценится, а выбранный путь является верным и перспективным!» - рассказал куратор путинного направления штаба студенческих отрядов «Атлант» Алексей Елисеев.

 

Фото: Самарские студенческие отряды

 

Теги: Самара

