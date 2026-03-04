Я нашел ошибку
Самарский Дом дружбы народов: воспитание гражданской идентичности через рассказ о национальном колорите
В Самаре на базе Дворца легкой атлетики состоялся первый этап зимнего фестиваля ГТО
62% подрабатывающих россиян считают, что подработка может помочь найти свое призвание
В Самарской области состоялась стратегическая сессия по развитию промышленного туризма
В Самаре ограничили доступ к Дому с часами
Росстандарт утвердил новый ГОСТ на маникюр и педикюр
В Тольятти мужчина шел через дорогу около перехода и попал под машину
В России могут усложнить снятие наличных в банковских кассах
В Самарской области будут построены новые пожарные депо

В 2026 году в Самарской области в целях повышения уровня безопасности и развития противопожарной инфраструктуры запланировано строительство и материально-техническое оснащение новых пожарных депо на сельских территориях и в черте города Самары. Финансовые средства на эти цели предусмотрены в областном бюджете.

«В Самарской области всего действует более 110 пожарных частей, включая подразделения Государственной противопожарной службы МЧС России и другие виды пожарной охраны. При этом активное развитие жилой застройки, транспортной инфраструктуры и производственных объектов требует дальнейшего расширения сети пожарных депо, особенно в сельских и пригородных территориях», - отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на своих страницах в социальных сетях.

В текущем году запланировано строительство современного быстровозводимого пожарного депо в селе Максимовка муниципального района Богатовский. Новый объект разместится по адресу: улица Школьная, 1А, и станет важным элементом системы противопожарной защиты территории.

Проектом предусмотрено возведение здания общей площадью 973,33 м², рассчитанного на два машино-выезда. Пожарное депо будет полностью укомплектовано техникой, оборудованием и необходимой инфраструктурой для круглосуточного реагирования на чрезвычайные ситуации. Также здание оснастят учебно-тренировочной башней со скалодромом.

Строительство нового депо позволит существенно сократить время прибытия пожарно-спасательных подразделений на место происшествия. Сейчас в Богатовском районе функционирует одна пожарная часть, поэтому для сельских и удалённых территорий этот фактор имеет ключевое значение. Проект в Максимовке является частью комплексной работы по развитию противопожарной инфраструктуры Самарской области.

Также министерством строительства Самарской области выдано разрешение на строительство современного быстровозводимого пожарного депо в селе Никитинка муниципального района Елховский. Новый объект разместится по адресу улица Никитинская, 1А. Здание общей площадью 849,2 м² будет рассчитано на два машино-выезда.

В ближайшее время в регионе планируется реализация ещё пяти проектов пожарных депо, контракты на строительство которых уже заключены: в посёлке Куйбышевский Красноармейского района, в селе Екатериновка Безенчукского района, в селе Украинка Большечерниговского района, в селе Троицкое Сызранского района и в посёлке Шмидта Железнодорожного района Самары.

Каждое новое пожарное депо проектируется с учётом современных требований к эксплуатации и условиям службы личного состава. В зданиях предусмотрены помещения для размещения и обслуживания техники, пункт связи, комнаты отдыха. Также проектами закладываются стоянки для техники, посты мойки и технического обслуживания, помещения для стирки и сушки специальной одежды. Такой подход позволяет повысить готовность подразделений и обеспечить безопасные и комфортные условия работы пожарных.

Как отметил губернатор, объекты строительства входят в «Народную программу» партии «Единая Россия», возводятся за счет средств регионального бюджета. Ввод новых пожарных депо напрямую влияет на скорость реагирования экстренных служб, снижает риски для населения и повышает уровень защищённости территорий, что особенно важно для муниципальных районов с большими расстояниями между населёнными пунктами.

В рамках программы Правительства Самарской области по социально-экономическому развитию в план реализации до 2029 года включено строительство порядка 30 пожарных депо. Это позволит сформировать устойчивую систему пожарной безопасности, способную эффективно отвечать как на текущие, так и на перспективные потребности региона.

Фото – минстрой Самарской области

4 марта 2026  10:00
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
2 марта 2026  13:04
2 марта 2026  11:28
