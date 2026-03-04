В Самаре ограничили доступ к Дому с часами

В Самаре утверждено охранное обязательство для «Дома купца А. Ф. Кожевникова» на улице Коммунистической, 3–5. Об этом 2 марта сообщила региональная ГИООКН.

Здание, известное как Дом с часами, готовят к реставрации. Доступ на территорию ограничен. После проведения работ на фасаде появится информационная табличка о статусе объекта культурного наследия.

Дом планируют приспособить для современного использования. При этом исторический облик сохранят: предусмотрена реставрация фасадных элементов, восстановление крыши и галереи, замена окон и дверей.

Здание построено во второй половине XIX века. Статус памятника архитектуры регионального значения ему присвоили в 2009 году, затем в 2013 году его лишили этого статуса. В 2025 году охранный статус был восстановлен.

В конце 2024 года дом разобрали и перенесли на строительную площадку, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение, пишет Самара-МК.