Самарская городская поликлиника №15 Промышленного района в 2025 году получила 6 новых автомобилей Lada Granta.
Самарская поликлиника №15 в полном объёме обеспечена автотранспортом
В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус состоялись чемпионат и первенство России по тхэквондо ИТФ. Участие приняли 1100 спортсменов из 42 регионов страны.
14 спортсменов региона отобрались в сборную России по тхэквондо ИТФ
Открыт приём заявок на VII сезон фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормАРТ». В 2026 году основная тема – укрепление межнационального согласия, мира и взаимного уважения между народами России.
Молодых художников губернии приглашают к участию в окружном фестивале «ФормАРТ»
Мероприятия Российского общества «Знание» стали частью просветительской программы стратегической сессии «Навигаторы детства: сила в единстве», которая прошла в Самарской области рамках Года единства народов России.
Лектор Общества «Знание» Мария Широ выступила в Самарской области на стратегической сессии «Навигаторы детства: сила в единстве»
Замглавы Новокуйбышевска оштрафовали за небезопасные дороги
Облсуд удовлетворил иск об изъятии у Самары 7,5 тыс. гектаров леса
В Самарской области создадут ассоциацию советов многоквартирных домов
В Самарской области изменится расписание электричек на длинные выходные
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
В Самаре подростки объединились за игровым столом: подведены итоги проекта «НеИгры»
Более 100 человек приняли участие в первом этапе зимнего фестиваля ГТО в Самаре
В Самарской области проходит масштабный научно-практический форум «Неделя науки - 2026»

148
В Самарской области проходит масштабный научно-практический форум «Неделя науки - 2026»,

В Самарской области проходит масштабный научно-практический форум «Неделя науки - 2026», объединивший ученых, представителей Министерства сельского хозяйства РФ, регионального правительства и агробизнеса. Ключевой площадкой события стал Самарский государственный аграрный университет (Самарский ГАУ), который подтверждает статус ведущего центра компетенций в области инноваций для агропромышленного комплекса Поволжья.

Форум, который продлится до 6 марта, получил поддержку Минсельхоза России и Правительства Самарской области в рамках Десятилетия науки и технологий, которое продлится в нашей стране до 2030 года. Основное внимание участников сосредоточено на вопросах роботизации АПК, внедрении передовых разработок «в поле», мерах господдержки и реализации нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Открывая пленарное заседание, врио ректора Самарского ГАУ Вадим Герасименко подчеркнул амбициозные планы вуза по усилению своего научного потенциала. «Университет уже занимает 7-е место в Приволжском федеральном округе по научному потенциалу, но наша цель — стать безусловным центром аграрной мысли. Мы делаем ставку на развитие центра инженерных компетенций, поддержку студенческой науки, привлечение грантов Российского научного фонда и укрепление кооперации с ведущими институтами, включая Курчатовский институт», - заявил Вадим Герасименко.

Задача по превращению Самарского ГАУ в ключевой образовательный и научный хаб для АПК Поволжья была поставлена в прошлом году в ходе визита в университет губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут. Тогда руководитель федерального ведомства обозначила стратегический вектор - сделать вуз центром аграрного образования для всего макрорегиона. «Неделя науки - 2026» наглядно демонстрирует, как для решения этой задачи наука и практика объединяют усилия.

Особый акцент форума сделан на прикладном характере исследований. Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Денис Герасёнков отметил значимость научной апробации любых разработок. Ярким примером востребованности компетенций вуза стало его участие в нормотворчестве: разработки ученых Самарского ГАУ легли в основу новых федеральных стандартов по испытаниям агропромышленных дронов.

Участники форума посетили высокотехнологичные лаборатории университета. В лаборатории «Микробиотехнологии» им продемонстрировали реализацию проекта по импортозамещению в ягодоводстве — технологию ускоренного размножения ежевики in vitro.

Научный сотрудник Гульсум Тумаева пояснила, что работа ведется по прямому запросу фермера из Красноярского района. «В лаборатории мы получаем генетически однородный, оздоровленный посадочный материал, свободный от вирусов. Заказчику компенсируется до 90% инвестиционных затрат на этот научный проект благодаря нацпроекту. Мы подбираем оптимальные питательные среды и фитогормоны, и уже осенью фермер получит 1000 готовых к высадке растений», — рассказала Гульсум Тумаева.

Важной частью форума стала тема подготовки кадров. В проекте клонального микроразмножения ежевики участвует второкурсница агрономического факультета Мария Шаповалова. Она обучается по целевому договору с НИИ «Жигулевские сады» в рамках федерального проекта «Кадры в АПК», который позволяет работодателю компенсировать до 90% затрат на обучение специалиста. «Участие в реальном научном проекте дает мне бесценные практические навыки микроклонального размножения растений. После вуза я приду работать в «Жигулевские сады», где скоро откроется своя лаборатория, и эти знания станут основой моей работы», — поделилась студентка.

В 2026 году на развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса Самарской области из федерального и регионального бюджетов будет направлено более 315 миллионов рублей, в том числе благодаря федеральному проекту «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Организаторы «Недели науки - 2026» убеждены, что конструктивный диалог между наукой, властью и бизнесом, выстроенный на площадке форума, станет катализатором ускоренного внедрения инноваций в реальный сектор экономики региона.

 

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

В центре внимания
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
1295
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
523
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
838
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
528
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
2 марта 2026  11:28
574
