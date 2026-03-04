Замглавы Новокуйбышевска оштрафовали за небезопасные дороги

Прокуратура Новокуйбышевска провела проверку за несоблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Были выявлены нарушения, подвергающие опасности участников дорожного движения - отсутствие крышки колодца на проезжей части дороги, снежные валы на остановках и пешеходных переходах.

Прокуратура возбудила в отношении заместителя главы города по вопросам городского хозяйства (по данным сайта мэрии, эту должность занимает Виталий Румянцев) дело об административном правонарушении. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Выявленные нарушения безопасности дорожного движения устранены, сообщает прокуратура Самарской области, пишет Волга-Ньюс.