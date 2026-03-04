14 спортсменов региона отобрались в сборную России по тхэквондо ИТФ

В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус состоялись чемпионат и первенство России по тхэквондо ИТФ. Участие приняли 1100 спортсменов из 42 регионов страны.

По итогам чемпионата России сборная Самарской области вошла в топ-5 сильнейших команд. По итогам первенства России среди юниоров и юниорок сборная Самарской области заняла третье общекомандное место.

14 тхэквондистов Самарской области прошли отбор в состав сборной России на чемпионат и первенство Европы, которые пройдут в Греции.

Фото: Самарский спорт