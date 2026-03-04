Облсуд удовлетворил иск об изъятии у Самары 7,5 тыс. гектаров леса

Во вторник, 3 марта, в Самарском областном суде было вынесено очередное решение по лесным территориям в черте Самары. Были рассмотрены иски прокурора города и министерства природных ресурсов и экологии Самарской области о признании недействующим генерального плана Самары от 2008 г. в части присоединения к территории городского округа лесов Пригородного и областного лесничества, пишет Волга-Ньюс.

Ответчиками выступали гордума Самары и правительство Самарской области. Административные ответчики против удовлетворения иска не возражали, и суд иски удовлетворил.

Напомним, суть претензий прокуратуры и минприроды сводится к тому, что в генплане 2008 г. были отображены границы Самары, в состав которых без согласования с Рослесхозом включены земли лесного фонда общей площадью более 7,5 тыс. га. Прокуратура пыталась оспорить генплан, но в 2010 г. Ленинский районный суд ей отказал. В итоге к делу вернулись через 15 лет, восстановили сроки давности, и теперь облсуд вынес новое решение.

Также отметим, что в августе 2025 г. облсуд по требованию Рослесхоза уже признал генплан недействующим в части, касающейся земель лесного фонда. Но для снятия всех правовых вопросов потребовалась и отмена решения Ленинского районного суда от 2010 года.

Параллельно развивается другое ответвление "лесного дела", где Генпрокуратура добилась отмены решений о смене собственности городских лесов. В 2008 г. департамент лесного хозяйства региона занимался оформлением Самарского лесничества площадью 8118 гектаров. Эти территории должны были стать федеральными. Однако министерство имущественных отношений области оспорило решение о включении участков в лесной фонд. Арбитражный суд Самарской области в декабре 2008 г. в удовлетворении иска минимуществу отказал, но 11-й арбитражный апелляционный суд это решение отменил и иск удовлетворил.

Новый поворот в деле случился уже в 2024 г., когда оспорить вывод лесов решила Генеральная прокуратура. Ведомству удалось через Верховный Суд восстановить сроки на обжалование решения апелляционной инстанции, а затем и добиться нужного решения в кассации. Арбитражный суд Самарской области 26 февраля удовлетворил заявление регионального минприроды о восстановлении в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и Государственном лесном реестре записей об участках Самарского лесничества.

За прошедшие годы часть лесных участков была распродана и застроена. По оценке Генпрокуратуры, в частную собственность перешло более 1 тыс. га лесных участков. Ассоциация развития земельно-имущественных отношений делилась данными о том, что из лесных массивов Самары незаконно выведено более 4 тыс. участков, а ущерб от этого составляет около 50 млрд рублей. Как будет решаться вопрос о возвращении лесных кварталов в федеральную собственность пока не ясно.

Ранее замглавы Рослесхоза Вячеслав Спиренков пояснял Волга Ньюс, что на большей части спорной территории лесные массивы сохранены. "При этом на части незаконно (без согласования с Рослесхозом) включенной в границы Самары территории из состава земель лесного фонда расположены объекты недвижимости, не связанные напрямую с ведением лесного хозяйства. Законность возведения таких объектов, вероятно, придется оценивать в судебном порядке с изучением всех обстоятельств", - отмечал Спиренков.