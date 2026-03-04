Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская городская поликлиника №15 Промышленного района в 2025 году получила 6 новых автомобилей Lada Granta.
Самарская поликлиника №15 в полном объёме обеспечена автотранспортом
В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус состоялись чемпионат и первенство России по тхэквондо ИТФ. Участие приняли 1100 спортсменов из 42 регионов страны.
14 спортсменов региона отобрались в сборную России по тхэквондо ИТФ
Открыт приём заявок на VII сезон фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормАРТ». В 2026 году основная тема – укрепление межнационального согласия, мира и взаимного уважения между народами России.
Молодых художников губернии приглашают к участию в окружном фестивале «ФормАРТ»
Мероприятия Российского общества «Знание» стали частью просветительской программы стратегической сессии «Навигаторы детства: сила в единстве», которая прошла в Самарской области рамках Года единства народов России.
Лектор Общества «Знание» Мария Широ выступила в Самарской области на стратегической сессии «Навигаторы детства: сила в единстве»
Замглавы Новокуйбышевска оштрафовали за небезопасные дороги
Облсуд удовлетворил иск об изъятии у Самары 7,5 тыс. гектаров леса
В Самарской области создадут ассоциацию советов многоквартирных домов
В Самарской области изменится расписание электричек на длинные выходные
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
В Самаре подростки объединились за игровым столом: подведены итоги проекта «НеИгры»
Более 100 человек приняли участие в первом этапе зимнего фестиваля ГТО в Самаре
В России с 1 марта расширили права пассажиров самолетов

148
Подробности сообщили в Росавиации.

Минтранс России утвердил изменения в Федеральные авиационные правила (ФАП). Они касаются прав пассажиров при задержках рейсов, переоформления билетов и других важных моментов. Изменения вступили в силу с первого дня весны, пишет 450Медиа.

В частности, теперь при задержке рейса авиакомпания обязана предоставить доступ в комнату матери и ребенка пассажирам с детьми в возрасте до 7 лет.

Если вылет самолета откладывается более чем на 2 часа, то перевозчик обязан обеспечить своим клиентам:

- в течение 1 часа питьевую воду;
- два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте.

Если задержка рейса длится более 4 часов, то в течение 2-х пассажиры должны получить горячее питание и напитки.

При задержке более 6 часов в ночное время (22.00 - 6.00) и более 8 часов в дневное время (6.01 - 21.59) авиакомпания обязана в течение 2 часов организовать своим клиентам размещение в гостинице, бесплатный трансфер и хранение багажа.

Такие же услуги должны предоставлять в случае незапланированной посадки на запасном аэродроме. При этом время рассчитывается с прибытия самолета до начала посадки.

Расширены права для юных пассажиров и их сопровождающих. Теперь авиакомпании обязаны бесплатно предоставлять соседние места ребенку (детям) в возрасте до 12 лет и его (их) сопровождающему. Если число пассажиров превышает количество возможных соседних кресел, перевозчик обязан посадить их в одном ряду через проход или на соседних рядах. Если ребенок летит с двумя сопровождающими, компания обязана посадить рядом только одного из них.

Обновленные ФАП официально приравнивают электронные посадочные талоны к бумажным. Теперь авиакомпания не сможет отказать пассажиру в посадке на рейс при наличии только одного электронного варианта. Кроме того, перевозчик обязан прислать посадочный талон по электронной почте или в мессенджере.

Уточнено количество вещей, которые можно взять с собой в салон самолета. Теперь только один из предметов (рюкзак, дамская сумка, портфель) допускается сверх нормы ручной клади. При этом коляску можно перевозить, даже если ребенок не летит этим рейсом.

Коснулись новшества и вынужденного возврата билета. Пассажир имеет право отказаться от полета и получить назад деньги даже за невозвратный билет при условии:
- задержки вылета более чем на 30 минут;
- переноса вылета на более раннее время;
- изменения маршрута;
- необеспечения стыковки при едином бронировании;
- ошибки авиакомпании или агента при оформлении билета;
- болезни или смерти, в том числе члена семьи или близкого родственника (при предъявлении медицинских документов).

