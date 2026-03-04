В России с 1 марта расширили права пассажиров самолетов

Подробности сообщили в Росавиации.

Минтранс России утвердил изменения в Федеральные авиационные правила (ФАП). Они касаются прав пассажиров при задержках рейсов, переоформления билетов и других важных моментов. Изменения вступили в силу с первого дня весны, пишет 450Медиа.



В частности, теперь при задержке рейса авиакомпания обязана предоставить доступ в комнату матери и ребенка пассажирам с детьми в возрасте до 7 лет.



Если вылет самолета откладывается более чем на 2 часа, то перевозчик обязан обеспечить своим клиентам:



- в течение 1 часа питьевую воду;

- два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте.



Если задержка рейса длится более 4 часов, то в течение 2-х пассажиры должны получить горячее питание и напитки.



При задержке более 6 часов в ночное время (22.00 - 6.00) и более 8 часов в дневное время (6.01 - 21.59) авиакомпания обязана в течение 2 часов организовать своим клиентам размещение в гостинице, бесплатный трансфер и хранение багажа.



Такие же услуги должны предоставлять в случае незапланированной посадки на запасном аэродроме. При этом время рассчитывается с прибытия самолета до начала посадки.



Расширены права для юных пассажиров и их сопровождающих. Теперь авиакомпании обязаны бесплатно предоставлять соседние места ребенку (детям) в возрасте до 12 лет и его (их) сопровождающему. Если число пассажиров превышает количество возможных соседних кресел, перевозчик обязан посадить их в одном ряду через проход или на соседних рядах. Если ребенок летит с двумя сопровождающими, компания обязана посадить рядом только одного из них.



Обновленные ФАП официально приравнивают электронные посадочные талоны к бумажным. Теперь авиакомпания не сможет отказать пассажиру в посадке на рейс при наличии только одного электронного варианта. Кроме того, перевозчик обязан прислать посадочный талон по электронной почте или в мессенджере.



Уточнено количество вещей, которые можно взять с собой в салон самолета. Теперь только один из предметов (рюкзак, дамская сумка, портфель) допускается сверх нормы ручной клади. При этом коляску можно перевозить, даже если ребенок не летит этим рейсом.



Коснулись новшества и вынужденного возврата билета. Пассажир имеет право отказаться от полета и получить назад деньги даже за невозвратный билет при условии:

- задержки вылета более чем на 30 минут;

- переноса вылета на более раннее время;

- изменения маршрута;

- необеспечения стыковки при едином бронировании;

- ошибки авиакомпании или агента при оформлении билета;

- болезни или смерти, в том числе члена семьи или близкого родственника (при предъявлении медицинских документов).