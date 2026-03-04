В Самарской области изменится расписание электричек на длинные выходные

В Самарской области грядут корректировки в работе пригородного пассажирского железнодорожного сообщения. В предпраздничные и праздничные дни марта пригородные поезда будут курсировать по измененному расписанию.

«Установлен следующий порядок движения пригородных поездов: 6 марта — по рабочему дню пятница, 7, 8 марта — по выходному дню суббота, 9 марта — по выходному дню воскресенье, 10 марта — по рабочему дню понедельник», — сообщили на Куйбышевской железной дороге.

Кроме того, по данным КбшЖД, 7, 8, 9 марта назначили поезда:

№ 7141 Самара (отправление 07:30) — Сызрань-1 (прибытие 09:11);

№ 7142 Сызрань-1 (09:25) — Самара (11:07);

№ 7143 Самара (15:15) — Сызрань-1 (17:07);

№ 7144 Сызрань-1 (17:35) — Самара (19:17).

«6, 9 марта назначается поезд № 7590 Похвистнево (18:30) — Абдулино (21:57). 10 марта — № 7595 Абдулино (05:16) — Похвистнево (05:45)», — отметили также в КбшЖД.

Расписание пригородных электричек меняли в регионе и на предыдущие длинные праздники — 21,22 и 23 февраля, пишет 63.ру.