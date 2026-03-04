Я нашел ошибку
Самарская городская поликлиника №15 Промышленного района в 2025 году получила 6 новых автомобилей Lada Granta.
Самарская поликлиника №15 в полном объёме обеспечена автотранспортом
В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус состоялись чемпионат и первенство России по тхэквондо ИТФ. Участие приняли 1100 спортсменов из 42 регионов страны.
14 спортсменов региона отобрались в сборную России по тхэквондо ИТФ
Открыт приём заявок на VII сезон фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормАРТ». В 2026 году основная тема – укрепление межнационального согласия, мира и взаимного уважения между народами России.
Молодых художников губернии приглашают к участию в окружном фестивале «ФормАРТ»
Мероприятия Российского общества «Знание» стали частью просветительской программы стратегической сессии «Навигаторы детства: сила в единстве», которая прошла в Самарской области рамках Года единства народов России.
Лектор Общества «Знание» Мария Широ выступила в Самарской области на стратегической сессии «Навигаторы детства: сила в единстве»
Замглавы Новокуйбышевска оштрафовали за небезопасные дороги
Облсуд удовлетворил иск об изъятии у Самары 7,5 тыс. гектаров леса
В Самарской области создадут ассоциацию советов многоквартирных домов
В Самарской области изменится расписание электричек на длинные выходные
В Самарской области изменится расписание электричек на длинные выходные

157
В Самарской области грядут корректировки в работе пригородного пассажирского железнодорожного сообщения. В предпраздничные и праздничные дни марта пригородные поезда будут курсировать по измененному расписанию.

«Установлен следующий порядок движения пригородных поездов: 6 марта — по рабочему дню пятница, 7, 8 марта — по выходному дню суббота, 9 марта — по выходному дню воскресенье, 10 марта — по рабочему дню понедельник», — сообщили на Куйбышевской железной дороге.

Кроме того, по данным КбшЖД, 7, 8, 9 марта назначили поезда:

№ 7141 Самара (отправление 07:30) — Сызрань-1 (прибытие 09:11);

№ 7142 Сызрань-1 (09:25) — Самара (11:07);

№ 7143 Самара (15:15) — Сызрань-1 (17:07);

№ 7144 Сызрань-1 (17:35) — Самара (19:17).

«6, 9 марта назначается поезд № 7590 Похвистнево (18:30) — Абдулино (21:57). 10 марта — № 7595 Абдулино (05:16) — Похвистнево (05:45)», — отметили также в КбшЖД.

Расписание пригородных электричек меняли в регионе и на предыдущие длинные праздники — 21,22 и 23 февраля, пишет 63.ру.

 

Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
1295
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
523
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
838
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
528
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
2 марта 2026  11:28
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
574
