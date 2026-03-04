В Самарской области создадут ассоциацию советов многоквартирных домов

В Самарской области появится новая региональная ассоциация. Она объединит советы многоквартирных домов. Инициатива по созданию такой структуры принадлежит первому вице-губернатору Виталию Шабалатову. Его поддержала госжилинспекция Самарской области.

«Новая структура объединит председателей советов МКД из всех муниципальных образований губернии. Ключевая цель — усиление роли собственников жилья в управлении многоквартирными домами, повышение авторитета советов и их реального влияния на качество жилищно-коммунальных услуг», — рассказали в региональном правительстве.

Новая ассоциация возьмет на себя функцию представления интересов советов МКД в диалоге с властью, надзорными ведомствами и поставщиками коммунальных услуг. Также ассоциация станет площадкой для обмена практиками и выработки общих подходов к решению задач в жилищной сфере. Учредительный съезд ассоциации запланирован на 13 марта 2026 года, пишет 63.ру.