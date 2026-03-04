Владельцам депозитов следует заплатить НДФЛ до 1 декабря 2026 года

Владельцам банковских вкладов нужно заплатить НДФЛ с процентов за 2025 год не позднее 1 декабря 2026 года. Об этом сообщили в Министерстве финансов России. Налог касается доходов по рублевым и валютным вкладам, накопительным счетам, а также процентов по остаткам на счетах, если ставка превышает 1% годовых.

«Налог на доход, полученный с процентов по депозитам, уплачивается не позднее 1 декабря года, следующего за отчетным. Поэтому по доходам, полученным в виде процентов по вкладам в 2025 году, вкладчики обязаны будут сделать это до 1 декабря 2026 года», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные Минфина.

В министерстве напомнили, что НДФЛ взимается с процентов по банковским вкладам, накопительным счетам и остаткам на счетах, если ставка выше 1% годовых. Ставка налога составляет 13%, если доход по вкладам до 2,4 млн рублей, и 15% — если больше.