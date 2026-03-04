Стартовал приём заявок на Областной патриотический проект

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская городская поликлиника №15 Промышленного района в 2025 году получила 6 новых автомобилей Lada Granta.
Самарская поликлиника №15 в полном объёме обеспечена автотранспортом
В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус состоялись чемпионат и первенство России по тхэквондо ИТФ. Участие приняли 1100 спортсменов из 42 регионов страны.
14 спортсменов региона отобрались в сборную России по тхэквондо ИТФ
Открыт приём заявок на VII сезон фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормАРТ». В 2026 году основная тема – укрепление межнационального согласия, мира и взаимного уважения между народами России.
Молодых художников губернии приглашают к участию в окружном фестивале «ФормАРТ»
Мероприятия Российского общества «Знание» стали частью просветительской программы стратегической сессии «Навигаторы детства: сила в единстве», которая прошла в Самарской области рамках Года единства народов России.
Лектор Общества «Знание» Мария Широ выступила в Самарской области на стратегической сессии «Навигаторы детства: сила в единстве»
Замглавы Новокуйбышевска оштрафовали за небезопасные дороги
Замглавы Новокуйбышевска оштрафовали за небезопасные дороги
Облсуд удовлетворил иск об изъятии у Самары 7,5 тыс. гектаров леса
Облсуд удовлетворил иск об изъятии у Самары 7,5 тыс. гектаров леса
В Самарской области создадут ассоциацию советов многоквартирных домов
В Самарской области создадут ассоциацию советов многоквартирных домов
В Самарской области изменится расписание электричек на длинные выходные
В Самарской области изменится расписание электричек на длинные выходные
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.61
0.44
EUR 90.31
-0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
В Самаре подростки объединились за игровым столом: подведены итоги проекта «НеИгры»
Более 100 человек приняли участие в первом этапе зимнего фестиваля ГТО в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Стартовал приём заявок на Областной патриотический проект

139
Стартовал приём заявок на Областной патриотический проект

Открылся приём заявок на участие в Областном патриотическом проекте «Код Памяти». Проект реализуется Самарским региональным отделением Всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» при поддержке Фонда президентских грантов, министерства молодёжной политики, министерства внутренней политики, министерства образования и науки, а также Общественной палаты Самарской области.

Областной патриотический проект «Код Памяти» направлен на повышение уровня патриотизма детей и молодёжи, изучение современной истории и сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., в том числе о героическом вкладе малой родины участников в достижение Победы. Особое внимание уделяется сохранению и популяризации местных исторических событий, памятных мест и личных историй земляков, участвовавших в военных действиях и трудившихся в тылу.

«Код Памяти» — это соревновательнорейтинговая площадка, где команды будут зарабатывать баллы за активность в различных мероприятиях. По итогам проекта определят победителей в 4 возрастных категориях:

● младшая от 7 до 12 лет;

● средняя от 13 до 17 лет;

● старшая от 18 лет до 35 лет;

● «серебряные» добровольцы от 50 лет и старше.

Участниками Проекта могут стать команды/инициативные группы, действующие или вновь образованные волонтёрские объединения (отряды/команды) муниципальных образований, школ, вузов и ссузов, организаций и учреждений, а также отряды «серебряных» добровольцев.

Команды будут набирать баллы в Рейтинге за участие и победы в следующих этапах:

● Установочный вебинар

● Конкурс презентаций «История в деталях»

● Уроки мужества и памяти

● Конкурс рисунков «Код Памяти в красках»

● Конкурс Стенгазет «Герои моей малой родины»

● Мастер-классы от экспертов

● Онлайн-викторина «История моей страны».

Для участия в Проекте необходимо до 18:00 22 марта 2026 года направить командную заявку на электронный адрес: volonter7063@mail.ru.

Положение и форма заявки доступны на странице Проекта: cspsamara.ru/kod_pamyati_2026

Дополнительная информация по телефону 8927-740-06-41 –                             Светлана Ромаданова, координатор СамРО ВОД «Волонтёры Победы», электронная почта: volonter7063@mail.ru.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
1295
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
523
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
838
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
528
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
2 марта 2026  11:28
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
574
Весь список