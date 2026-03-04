Стартовал приём заявок на Областной патриотический проект

Открылся приём заявок на участие в Областном патриотическом проекте «Код Памяти». Проект реализуется Самарским региональным отделением Всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» при поддержке Фонда президентских грантов, министерства молодёжной политики, министерства внутренней политики, министерства образования и науки, а также Общественной палаты Самарской области.

Областной патриотический проект «Код Памяти» направлен на повышение уровня патриотизма детей и молодёжи, изучение современной истории и сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., в том числе о героическом вкладе малой родины участников в достижение Победы. Особое внимание уделяется сохранению и популяризации местных исторических событий, памятных мест и личных историй земляков, участвовавших в военных действиях и трудившихся в тылу.

«Код Памяти» — это соревновательнорейтинговая площадка, где команды будут зарабатывать баллы за активность в различных мероприятиях. По итогам проекта определят победителей в 4 возрастных категориях:

● младшая от 7 до 12 лет;

● средняя от 13 до 17 лет;

● старшая от 18 лет до 35 лет;

● «серебряные» добровольцы от 50 лет и старше.

Участниками Проекта могут стать команды/инициативные группы, действующие или вновь образованные волонтёрские объединения (отряды/команды) муниципальных образований, школ, вузов и ссузов, организаций и учреждений, а также отряды «серебряных» добровольцев.

Команды будут набирать баллы в Рейтинге за участие и победы в следующих этапах:

● Установочный вебинар

● Конкурс презентаций «История в деталях»

● Уроки мужества и памяти

● Конкурс рисунков «Код Памяти в красках»

● Конкурс Стенгазет «Герои моей малой родины»

● Мастер-классы от экспертов

● Онлайн-викторина «История моей страны».

Для участия в Проекте необходимо до 18:00 22 марта 2026 года направить командную заявку на электронный адрес: volonter7063@mail.ru.

Положение и форма заявки доступны на странице Проекта: cspsamara.ru/kod_pamyati_2026

Дополнительная информация по телефону 8927-740-06-41 – Светлана Ромаданова, координатор СамРО ВОД «Волонтёры Победы», электронная почта: volonter7063@mail.ru.