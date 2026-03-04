Молодые люди из Самарской области могут принять участие во Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Юг Молодой»

Пятый Всероссийский молодёжный образовательный форум «Юг Молодой» платформы Росмолодёжь.Форумы пройдёт в Центре созидания «Маяк» в Бердянске. Форум станет ключевым событием центра и объединит 490 молодых людей со всей России, готовых внести свой вклад в экономическое и социальное развитие Донбасса и Новороссии. Событие реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

«Юг Молодой» объединит активных ребят, готовых вместе развивать исторические регионы. Форум станет площадкой, где можно обменяться идеями для улучшения жизни на Донбассе и в Новороссии – здесь формируется сообщество молодых россиян, готовых браться за большие и важные проекты. Подать заявку для участия во Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Юг Молодой» можно на платформе ФГАИС «Молодёжь России» до 15 марта.

«"Маяк" открывает двери для тех, кто готов творить, учиться и вести за собой. Пусть "Юг Молодой" станет местом, где появятся команды и проекты, способные дать новый импульс развитию территорий и сообществ. Мы верим в силу молодёжи: здесь вы получите знания и поддержку для воплощения самых смелых идей!» – поделился руководитель Центра созидания «Маяк» Андрей Гуськов.

В 2026 году образовательная программа форума пройдёт в формате пяти тематических направлений: «Юг-креативный», «Юг-цифровой», «Юг-управляй», «Юг-студенческий» и «Юг-формируй». Образовательные направления нацелены на формирование актуальной траектории развития молодёжи и территорий Донбасса и Новороссии.

Направление «Юг-креативный» фокусируется на талантливой молодёжи, работающей в сфере креативных индустрий: дизайн, музыка, мода и медиа. Оно станет пространством для совместного творчества. Ключевыми задачами станут поддержка локальных культурных инициатив, создание платформ для презентации творческих проектов и формирование сетевого сообщества креативных профессионалов.

Направление «Юг-цифровой» ориентирован на специалистов в области искусственного интеллекта, программирования, разработки программного обеспечения и других цифровых технологий. Участники форума смогут решать актуальные технологические задачи региона такие как автоматизация процессов, внедрение цифровых решений в бизнесе и общественной сфере.

Направление «Юг-управляй» сплотит молодых лидеров общественного мнения и активистов, нацеленных на развитие управленческих навыков и решение реальных социальных и экономических задач. Участники получат возможность обучаться у опытных наставников, проходить тренинги по лидерству, проектному управлению и стратегическому планированию.

Направление «Юг-студенческий» объединит студентов высших

и профессиональных учебных заведений для развитие навыков патриотического воспитания и лидерских качеств среди молодёжи.

Направление «Юг-формируй» сосредоточит специалистов по молодёжной политике, педагогов и социальных работников вокруг разработки новых подходов к работе с молодёжью. Участники смогут обменяться опытом, изучить успешные практики из других регионов и разработать инновационные программы для вовлечения молодёжи в социальные процессы.

Отдельным направлением выступит «Юг-онлайн» – для участников, которые не смогут посетить форум очно. Онлайн-программа позволит получить доступ ко всем материалам и ресурсам форума через интернет-платформу. Молодые активисты смогут принять участие в лекциях, посмотреть записи выступлений экспертов, а также взаимодействовать с другими участниками через чаты.

Участники форума смогут принять участие в конкурсе от Росмолодёжь.Гранты и получить поддержку в размере до 1 миллиона рублей для реализации своего социально-значимого проекта.