Молодые люди из Самарской области могут принять участие во Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Юг Молодой»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская городская поликлиника №15 Промышленного района в 2025 году получила 6 новых автомобилей Lada Granta.
Самарская поликлиника №15 в полном объёме обеспечена автотранспортом
В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус состоялись чемпионат и первенство России по тхэквондо ИТФ. Участие приняли 1100 спортсменов из 42 регионов страны.
14 спортсменов региона отобрались в сборную России по тхэквондо ИТФ
Открыт приём заявок на VII сезон фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормАРТ». В 2026 году основная тема – укрепление межнационального согласия, мира и взаимного уважения между народами России.
Молодых художников губернии приглашают к участию в окружном фестивале «ФормАРТ»
Мероприятия Российского общества «Знание» стали частью просветительской программы стратегической сессии «Навигаторы детства: сила в единстве», которая прошла в Самарской области рамках Года единства народов России.
Лектор Общества «Знание» Мария Широ выступила в Самарской области на стратегической сессии «Навигаторы детства: сила в единстве»
Замглавы Новокуйбышевска оштрафовали за небезопасные дороги
Замглавы Новокуйбышевска оштрафовали за небезопасные дороги
Облсуд удовлетворил иск об изъятии у Самары 7,5 тыс. гектаров леса
Облсуд удовлетворил иск об изъятии у Самары 7,5 тыс. гектаров леса
В Самарской области создадут ассоциацию советов многоквартирных домов
В Самарской области создадут ассоциацию советов многоквартирных домов
В Самарской области изменится расписание электричек на длинные выходные
В Самарской области изменится расписание электричек на длинные выходные
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.61
0.44
EUR 90.31
-0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
В Самаре подростки объединились за игровым столом: подведены итоги проекта «НеИгры»
Более 100 человек приняли участие в первом этапе зимнего фестиваля ГТО в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Молодые люди из Самарской области могут принять участие во Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Юг Молодой»

169
Молодые люди из Самарской области могут принять участие во Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Юг Молодой»

Пятый Всероссийский молодёжный образовательный форум «Юг Молодой» платформы Росмолодёжь.Форумы пройдёт в Центре созидания «Маяк» в Бердянске. Форум станет ключевым событием центра и объединит 490 молодых людей со всей России, готовых внести свой вклад в экономическое и социальное развитие Донбасса и Новороссии. Событие реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

«Юг Молодой» объединит активных ребят, готовых вместе развивать исторические регионы. Форум станет площадкой, где можно обменяться идеями для улучшения жизни на Донбассе и в Новороссии – здесь формируется сообщество молодых россиян, готовых браться за большие и важные проекты. Подать заявку для участия во Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Юг Молодой» можно на платформе ФГАИС «Молодёжь России» до 15 марта.

«"Маяк" открывает двери для тех, кто готов творить, учиться и вести за собой. Пусть "Юг Молодой" станет местом, где появятся команды и проекты, способные дать новый импульс развитию территорий и сообществ. Мы верим в силу молодёжи: здесь вы получите знания и поддержку для воплощения самых смелых идей!» – поделился руководитель Центра созидания «Маяк» Андрей Гуськов.

В 2026 году образовательная программа форума пройдёт в формате пяти тематических направлений: «Юг-креативный», «Юг-цифровой», «Юг-управляй», «Юг-студенческий» и «Юг-формируй». Образовательные направления нацелены на формирование актуальной траектории развития молодёжи и территорий Донбасса и Новороссии.

Направление «Юг-креативный» фокусируется на талантливой молодёжи, работающей в сфере креативных индустрий: дизайн, музыка, мода и медиа. Оно станет пространством для совместного творчества. Ключевыми задачами станут поддержка локальных культурных инициатив, создание платформ для презентации творческих проектов и формирование сетевого сообщества креативных профессионалов.

Направление «Юг-цифровой» ориентирован на специалистов в области искусственного интеллекта, программирования, разработки программного обеспечения и других цифровых технологий. Участники форума смогут решать актуальные технологические задачи региона такие как автоматизация процессов, внедрение цифровых решений в бизнесе и общественной сфере.

Направление «Юг-управляй» сплотит молодых лидеров общественного мнения и активистов, нацеленных на развитие управленческих навыков и решение реальных социальных и экономических задач. Участники получат возможность обучаться у опытных наставников, проходить тренинги по лидерству, проектному управлению и стратегическому планированию.

Направление «Юг-студенческий» объединит студентов высших
и профессиональных учебных заведений для развитие навыков патриотического воспитания и лидерских качеств среди молодёжи.

Направление «Юг-формируй» сосредоточит специалистов по молодёжной политике, педагогов и социальных работников вокруг разработки новых подходов к работе с молодёжью. Участники смогут обменяться опытом, изучить успешные практики из других регионов и разработать инновационные программы для вовлечения молодёжи в социальные процессы.

Отдельным направлением выступит «Юг-онлайн» – для участников, которые не смогут посетить форум очно. Онлайн-программа позволит получить доступ ко всем материалам и ресурсам форума через интернет-платформу. Молодые активисты смогут принять участие в лекциях, посмотреть записи выступлений экспертов, а также взаимодействовать с другими участниками через чаты.

Участники форума смогут принять участие в конкурсе от Росмолодёжь.Гранты и получить поддержку в размере до 1 миллиона рублей для реализации своего социально-значимого проекта.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
1295
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
523
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
838
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
528
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
2 марта 2026  11:28
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
574
Весь список