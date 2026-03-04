Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская городская поликлиника №15 Промышленного района в 2025 году получила 6 новых автомобилей Lada Granta.
Самарская поликлиника №15 в полном объёме обеспечена автотранспортом
В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус состоялись чемпионат и первенство России по тхэквондо ИТФ. Участие приняли 1100 спортсменов из 42 регионов страны.
14 спортсменов региона отобрались в сборную России по тхэквондо ИТФ
Открыт приём заявок на VII сезон фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормАРТ». В 2026 году основная тема – укрепление межнационального согласия, мира и взаимного уважения между народами России.
Молодых художников губернии приглашают к участию в окружном фестивале «ФормАРТ»
Мероприятия Российского общества «Знание» стали частью просветительской программы стратегической сессии «Навигаторы детства: сила в единстве», которая прошла в Самарской области рамках Года единства народов России.
Лектор Общества «Знание» Мария Широ выступила в Самарской области на стратегической сессии «Навигаторы детства: сила в единстве»
Замглавы Новокуйбышевска оштрафовали за небезопасные дороги
Облсуд удовлетворил иск об изъятии у Самары 7,5 тыс. гектаров леса
В Самарской области создадут ассоциацию советов многоквартирных домов
В Самарской области изменится расписание электричек на длинные выходные
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
В Самаре подростки объединились за игровым столом: подведены итоги проекта «НеИгры»
Более 100 человек приняли участие в первом этапе зимнего фестиваля ГТО в Самаре
Самарский Дом дружбы народов: воспитание гражданской идентичности через рассказ о национальном колорите

162
Самарский Дом дружбы народов: воспитание гражданской идентичности через рассказ о национальном колорите

В Доме дружбы народов Самарской области, который в этом году отмечает 25-летие со дня основания, состоялось информационно-просветительское мероприятие «Этнокультурное многообразие Самарской области». Гостями стали студенты Поволжского государственного колледжа.

За время деятельности Дома дружбы народов национальные общественные организации накопили богатый этнографический материал. В соответствии со Стратегией государственной национальной политики, этот опыт системно передается молодому поколению для укрепления общероссийской гражданской идентичности. Напомним, что 2026 год Президентом Владимиром Путиным объявлен Годом единства народов России.

Первая часть программы была посвящена теме «Коренные народы Самарской области: культура, традиции и национальные центры». Сотрудники учреждения познакомили ребят с историей и особенностями быта народов, исторически проживающих на самарской земле. Экскурсанты узнали о традиционной русской культуре, календарных обрядах, занятиях и верованиях разных этносов, населяющих регион.

«Мы пришли на экскурсию в первый раз, и всё очень понравилось. Было удивительно узнать, что в нашей губернии проживает такое большое количество народов. Особенно меня поразила мордва своей уникальной культурой и бытом. К сожалению, молодёжь, и я в том числе, многого не знаем. Хорошо, что сейчас в колледжах не только читаются профессиональные дисциплины, но также проводятся и классные часы, посвящённые Году единства народов России», - поделилась впечатлениями Преподаватель колледжа Татьяна Якубова.

Студентка колледжа Диана Гиматдинова отметила, что такие встречи помогают лучше понять не только культуру соседей, но и собственные корни.
«Очень интересно узнавать новое про другие народы. Самарскую область, да и всю Россию, смело можно назвать одним большим домом дружбы народов, в котором всё гармонично», - считает студентка.

Завершилась экскурсия оживлённым обсуждением. Студенты признались, что полученные знания помогут им лучше ориентироваться в культурном многообразии родного края и осознанно гордиться его уникальным наследием.

