Самарский Дом дружбы народов: воспитание гражданской идентичности через рассказ о национальном колорите
В Самаре на базе Дворца легкой атлетики состоялся первый этап зимнего фестиваля ГТО
62% подрабатывающих россиян считают, что подработка может помочь найти свое призвание
В Самарской области состоялась стратегическая сессия по развитию промышленного туризма
В Самаре ограничили доступ к Дому с часами
Росстандарт утвердил новый ГОСТ на маникюр и педикюр
В Тольятти мужчина шел через дорогу около перехода и попал под машину
В России могут усложнить снятие наличных в банковских кассах
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
В Самаре подростки объединились за игровым столом: подведены итоги проекта «НеИгры»
Более 100 человек приняли участие в первом этапе зимнего фестиваля ГТО в Самаре
От управления персоналом до маркетинга: в каких сферах доля женщин-руководителей превышает 50% в Самарской области

190
От управления персоналом до маркетинга: в каких сферах доля женщин-руководителей превышает 50% в Самарской области

Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, провели анализ рынка труда ПФО, в том числе Самарской области, и выявили, в каких профобластях женщины чаще всего занимают руководящие позиции.

Так, больше всего резюме от женщин-руководителей за последний год зафиксировано в сфере управления персоналом и тренингов — их доля составляет 72% от общего числа топ-менеджеров. В топ-5 сфер, где управленческие позиции занимают или на них преимущественно претендуют женщины, также входят: розничная торговля (67%), финансы и бухгалтерия (62%), наука и образование, а также медицина и фармацевтика (по 60%).

Профессиональные области, в которых количество активных резюме женщин-руководителей в ПФО, в том числе в Самарской области, по данным hh.ru за последний год превышает 50%:

Профессиональная область

Доля резюме женщин на руководящих позициях

Управление персоналом, тренинги

72%

Розничная торговля

67%

Финансы, бухгалтерия

62%

Наука, образование

60%

Медицина, фармацевтика

60%

Домашний, обслуживающий персонал

59%

Искусство, развлечения, массмедиа

58%

Страхование

55%

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

53%

Административный персонал

53%

Маркетинг, реклама, PR

51%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интересно, что больше всего топ-менеджеров среди женщин приходится на возрастную когорту от 35 до 44 лет (45% от всех руководителей-женщин), на втором месте — топ-менеджеры старше 45 лет (29%), далее более молодые топы-женщины от 25 до 34 лет (таких насчитывается 21% от общего числа). Всего 3% девушек 18-24 лет удается занять руководящие позиции.

 

Наиболее высокая доля молодых женщин-руководителей в возрасте до 34 лет, зафиксирована в профессиональных сферах «Туризм, гостиницы, рестораны» (29%), «Строительство, недвижимость» (34%) и «Информационные технологии» (36%). Женщины старше 45 лет чаще всего рассматривают управленческие должности в сферах «Добыча сырья» (35%), «Транспорт, логистика» (38%) и «Производство, сервисное обслуживание» (39%).

Согласно исследованию hh.ru, среди женщин и мужчин, которые претендуют на топ-менеджерские позиции, доля соискателей с дополнительным образованием одинакова — по 37%.

При этом зарплатные ожидания женщин-руководителей в Самарской области на 33% ниже: 100 000 рублей против 148 400 рублей у мужчин. Наибольший разрыв в зарплатных ожиданиях зафиксирован в профессиональных сферах «Автомобильный бизнес» (ожидания женщин на 49% ниже — 40 000 рублей против 78 100 рублей у мужчин), «Сельское хозяйство» (на 40% ниже — 60 000 рублей против 100 000 рублей) и «Добыча сырья» (на 39% ниже — 60 800 рублей против 100 200 рублей).

Минимальный разрыв отмечен в профобластях «Искусство, развлечения, массмедиа» (на 17% ниже — 50 000 рублей против 60 600 рублей у мужчин) и «Юристы» (на 21% ниже — 63 000 рублей против 80 000 рублей).

