Самарский Дом дружбы народов: воспитание гражданской идентичности через рассказ о национальном колорите
В Самаре на базе Дворца легкой атлетики состоялся первый этап зимнего фестиваля ГТО
62% подрабатывающих россиян считают, что подработка может помочь найти свое призвание
В Самарской области состоялась стратегическая сессия по развитию промышленного туризма
В Самаре ограничили доступ к Дому с часами
Росстандарт утвердил новый ГОСТ на маникюр и педикюр
В Тольятти мужчина шел через дорогу около перехода и попал под машину
В России могут усложнить снятие наличных в банковских кассах
Интерес к подработке в России фактически вышел за рамки нишевого формата занятости. По данным февральского опроса Авито Подработки, из 10 000 опрошенных россиян 56% респондентов уже подрабатывают — либо регулярно, либо время от времени. Еще 29% сообщили, что пока только рассматривают такую возможность. Причем мужчины вовлечены активнее: 61% из них подрабатывают регулярно или время от времени против 52% среди женщин.

Большинство (62%) россиян с опытом или планами подработки согласны с тем, что подработка может помочь найти свое призвание — причем 25% поддерживают это мнение полностью. Подработка может стать выходом за пределы привычной деятельности.

Так, больше трети (36%) опрошенных указали, что сфера их подработки полностью отличается от основной занятости, еще 17% — что сферы частично расходятся. Только 16% подрабатывают на той же специальности, а еще 12% работают в той же сфере, но с другим функционалом.

Среди навыков, которые можно развить через подработку, подрабатывающие и планирующие подрабатывать россияне чаще всего называют коммуникации и работу с людьми (44%), понимание разных профессий и рынков (41%), а также управление временем и самоорганизацию (38%).

Нематериальная ценность подработки не менее важна, чем финансовая. 41% рассчитывают получить новые знакомства и профессиональные контакты, 40% — расширить кругозор и познакомиться с новыми сферами. Треть (33%) видят в подработке источник уверенности в себе и самореализации, 30% — способ лучше понять свои сильные и слабые стороны.

К 8 Марта с маникюром и стрижкой: почти половина женщин ПФО посещают бьюти-мастеров.
04 марта 2026, 10:25
К 8 Марта с маникюром и стрижкой: почти половина женщин ПФО посещают бьюти-мастеров
Согласно опросу, каждый год перед праздником в салоны красоты или к частным мастерам обращаются 24% женщин. Общество
17% самарцев возьмут отгулы и отпуска, чтобы продлить отдых на 8 Марта
04 марта 2026, 09:36
17% самарцев возьмут отгулы и отпуска, чтобы продлить отдых на 8 Марта
Чаще других брать дополнительные дни к празднику собираются молодые люди до 34 лет (21%), а также граждане с доходом от 80 до 150 тысяч рублей в месяц (22%). Общество
потребность в дополнительном заработке есть более чем у половины жителей Самарской области
03 марта 2026, 10:12
Потребность в дополнительном заработке есть более чем у половины жителей Самарской области
Тех, кто рассматривает поиск подработки, больше всего в сфере искусства и массмедиа (60%). Экономика
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
2 марта 2026  11:28
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
