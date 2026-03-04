62% подрабатывающих россиян считают, что подработка может помочь найти свое призвание

Интерес к подработке в России фактически вышел за рамки нишевого формата занятости. По данным февральского опроса Авито Подработки, из 10 000 опрошенных россиян 56% респондентов уже подрабатывают — либо регулярно, либо время от времени. Еще 29% сообщили, что пока только рассматривают такую возможность. Причем мужчины вовлечены активнее: 61% из них подрабатывают регулярно или время от времени против 52% среди женщин.

Большинство (62%) россиян с опытом или планами подработки согласны с тем, что подработка может помочь найти свое призвание — причем 25% поддерживают это мнение полностью. Подработка может стать выходом за пределы привычной деятельности.

Так, больше трети (36%) опрошенных указали, что сфера их подработки полностью отличается от основной занятости, еще 17% — что сферы частично расходятся. Только 16% подрабатывают на той же специальности, а еще 12% работают в той же сфере, но с другим функционалом.

Среди навыков, которые можно развить через подработку, подрабатывающие и планирующие подрабатывать россияне чаще всего называют коммуникации и работу с людьми (44%), понимание разных профессий и рынков (41%), а также управление временем и самоорганизацию (38%).

Нематериальная ценность подработки не менее важна, чем финансовая. 41% рассчитывают получить новые знакомства и профессиональные контакты, 40% — расширить кругозор и познакомиться с новыми сферами. Треть (33%) видят в подработке источник уверенности в себе и самореализации, 30% — способ лучше понять свои сильные и слабые стороны.