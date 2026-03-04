В Самаре на базе Дворца легкой атлетики состоялся первый этап зимнего фестиваля ГТО

В Самаре на базе Дворца легкой атлетики состоялся первый этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Участники фестиваля ГТО выполнили поднимание туловища из положения лёжа на спине, подтягивание из виса, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу и от гимнастической скамьи, рывок гири 16 кг, челночный и шестиминутный бег, бег на 10, 30, 60, 100, 1000, 1500, 2000 и 3000 метров, метание теннисного мяча в цель и др.

В торжественной обстановке были награждены знаками отличия любители спорта, уже успешно сдавшие нормативы ГТО.

Напоминаем, что второй этап фестиваля пройдёт 15 марта с 10:00 до 12:00 в бассейне Куйбышевского района городского округа Самара (ул. Калининградская, 11) – здесь участники смогут сдать нормативы по плаванию на 12, 18, 25 и 50 метров. Для участия потребуется регистрация на портале www.gto.ru и УИН. Фото при регистрации на сайте обязательно.

Индивидуальные и коллективные заявки необходимо направить в адрес одного из центров тестирования: wolf23_nsk@mail.ru (СШ № 7), olimpdod.adm@mail.ru (МАУ г.о. Самара «Олимп»), sport6samara@mail.ru (МБУ ДО «СШОР № 6») или sport-chaika@mail.ru (МБУ г.о. Самара ФСЦ «Чайка»).