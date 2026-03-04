В Самаре от мошенников пострадал 41 летний местный житель, который планировал приобрести автомобиль

В полицию Советского района Самары поступило заявление о мошенничестве в особо крупном размере. Потерпевшим оказался 41 летний местный житель, который планировал приобрести автомобиль.



В одном из мессенджеров мужчина обнаружил группу, предлагавшую услуги по поставке автомобилей из за рубежа. Его заинтересовала модель стоимостью свыше 2,5 млн рублей.



С покупателем связался «представитель продавца», который подробно разъяснил порядок сделки. Помимо стандартных процедур — оформления договора и получения отчёта о диагностике — покупателю сообщили о необходимости полной оплаты транспортного средства до его получения. После этого мошенники направили на его электронную почту поддельные документы, якобы подтверждающие, что автомобиль прошёл техосмотр и готов к передаче. Доверившись злоумышленникам, мужчина перевел на указанный собеседником счет полную сумму, а взамен получил отсканированную копию подписанного «договора купли продажи».



Обман вскрылся после повторного звонка лже-менеджера через несколько дней: тот потребовал дополнительно перевести 100 тысяч рублей, сославшись на задержку автомобиля на таможенном контроле. Пострадавший незамедлительно обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело, полицейские ведут розыск злоумышленников, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.