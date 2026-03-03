 Переживая за свои накопления, тольяттинец согласился на предложение мошенника и перевел более 1 миллиона рублей

В Тольятти в полицию обратился местный житель 1970 года рождения. Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Псевдо-сотрудник начал рассказывать о том, что денежными средствами тольяттинца пытаются завладеть злоумышленники и для предотвращения мошеннических действий, нужно перевести все сбережения на безопасный счет. Переживая за свои накопления, мужчина согласился на предложение и перевел более 1 миллиона рублей. Позже, как рассказал заявитель, он решил связаться с банком, куда якобы были направлены деньги, однако ни о каком поступлении сотрудники банковского сектора не знают и заверили собеседника о том, что его обманули мошенники.

Обманутый мужчина незамедлительно обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.