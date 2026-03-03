Я нашел ошибку
Главные новости:
В Казани состоятся Чемпионат России по регби на снегу. Участниками стали 9 мужских команд из разных регионов страны, в том числе сборная Самарской области.
Сборная Самарской области стала серебряным призером чемпионата России по регби на снегу
В Самаре появится новый баскетбольный спорткомплекс
В Богатом женщина погибла на пожаре
В России предложили ввести минимальную цену на картофель
В Самаре рассмотрят дело о хищении офисной бумаги на 24 млн рублей
В Самаре разрешили строительство вертолетной площадки у больницы Середавина
В Самаре утвердили предельные тарифы на речные перевозки
Бесплатные автобусы для болельщиков в день матча "Крыльев Советов" с "Оренбургом"
В Самаре пройдет лекция «Женская благотворительность на рубеже XIX – XX веков»
Самарец поверил аферисту и отдал мошеннику более 1 800 000 рублей
Московский эксперт расскажет самарцам, как архитекторы возрождают наследие своими руками
 Переживая за свои накопления, тольяттинец согласился на предложение мошенника и перевел более 1 миллиона рублей

218
 Переживая за свои накопления, тольяттинец согласился на предложение мошенника и перевел более 1 миллиона рублей

В Тольятти в полицию обратился местный житель 1970 года рождения. Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Псевдо-сотрудник начал рассказывать о том, что денежными средствами тольяттинца пытаются завладеть злоумышленники и для предотвращения мошеннических действий, нужно перевести все сбережения на безопасный счет.  Переживая за свои накопления, мужчина согласился на предложение и перевел более 1 миллиона рублей. Позже, как рассказал заявитель, он решил связаться с банком, куда якобы были направлены деньги, однако ни о каком поступлении сотрудники банковского сектора не знают и заверили собеседника о том, что его обманули мошенники.

Обманутый мужчина незамедлительно обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

 

Теги: Мошенники

Новости по теме
RuStore и F6 назвали самые популярные «праздничные» схемы у мошенников
03 марта 2026, 12:39
RuStore и F6 назвали самые популярные «праздничные» схемы у мошенников
Большинство схем строятся на социальной инженирии: злоумышленники умело играют на желании сэкономить на дорогих подарках. Криминал
142
Самарец поверил аферисту и отдал мошеннику более 1 800 000 рублей
02 марта 2026, 12:58
Самарец поверил аферисту и отдал мошеннику более 1 800 000 рублей
Мужчине поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником силовых структур. Криминал
441
Эксперт рассказал о схемах обмана россиян в преддверии 8 Марта
02 марта 2026, 09:09
Эксперт рассказал о схемах обмана россиян в преддверии 8 Марта
Праздник, связанный с подарками и вниманием, как Международный женский день, провоцирует разные схемы. Криминал
376
В центре внимания
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
590
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
398
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
2 марта 2026  11:28
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
427
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
2 марта 2026  10:18
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
368
В Самаре проходит
28 февраля 2026  21:53
В Самаре проходит "Пластилиновый дождь": ФОТО
1047
