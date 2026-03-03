В Октябрьске ветераны СВО находят поддержку и новую профессию в центре «Сердце воина»

В Самарской области продолжает работу сеть центров помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Площадки «Сердце воина», расположенные в том числе на базе кадровых центров «Работа России», действуют во всех муниципальных образованиях региона, включая город Октябрьск. Такие площадки созданы по инициативе самих участников спецоперации при поддержке губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Ключевая задача – помочь защитникам Родины и их близким адаптироваться к мирной жизни, преодолеть последствия пережитых испытаний и обрести уверенность в завтрашнем дне. Здесь участники СВО и их семьи могут рассчитывать на всестороннюю поддержку: от восстановления душевного равновесия и психологической помощи до профессионального обучения, содействия в трудоустройстве и даже открытия собственного дела.

Один из тех, кто уже оценил преимущества системного подхода к поддержке ветеранов, – житель Октябрьска Илья Чернышев. Он ушел на фронт в 2022 году по частичной мобилизации, а в 2023-м вернулся домой после ранения. За плечами остались реабилитация и непростой период вхождения в мирную жизнь. Одной из главных опор для него стала своевременная психологическая поддержка – Илья сам обратился к специалисту, чтобы справиться с тревогами и вернуть душевное равновесие. Именно поэтому появление в Октябрьске специализированной площадки «Сердце воина» он считает очень важным шагом.

«Инициатива с открытием таких центров – замечательная. По возвращении из зоны СВО бойцам очень нужна психологическая помощь. Это я знаю по себе, потому что сам обращался к психологу. Благодаря этому удалось справиться с тревогами и негативными мыслями. В том, что тебе нужна помощь, не стыдно признаться, это помогает сохранить семьи наших бойцов. Очень хорошо, что теперь в Октябрьске есть специальное место, куда ребята могут прийти и точно знать: их поймут и поддержат», – поделился Илья Чернышев.

Но поддержка не ограничилась только разговорами с психологом. В территориальном кадровом центре ветерану помогли определиться с новой профессией. Он прошел обучение по нацпроекту «Кадры» на логиста. Обучение проходило в удобном онлайн-формате, а главное – дало возможность работать удаленно с гибким графиком, что идеально подошло ветерану. Сейчас специалисты кадрового центра уже подбирают для ветерана подходящие вакансии, чтобы он мог применить полученные знания.

Педагог-психолог Наталья Халкина поясняет, насколько важен для вернувшихся бойцов момент адаптации: «Человек, вернувшийся из зоны спецоперации, должен чувствовать, что у него здесь, в мирной жизни, есть та опора, которая поможет привыкнуть к новой реальности. Для всех участников СВО и их близких жизнь делится на «до» и «после» – поэтому важно, чтобы люди знали, куда обратиться и какую помощь получить. Мы предлагаем и диагностику, и индивидуальное и семейное консультирование, и групповые тренинги. Мы вас ждем и всегда готовы помочь. Это мужской поступок -прийти и признать, что есть проблемы. Совместно мы их обязательно решим».

В администрации Октябрьска также активно включены в работу с ветеранами. Начальник отдела по работе с участниками СВО и членами их семей Екатерина Борзова отметила: «Решение губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева дать жизнь проекту «Сердце воина» - очень своевременно. В настоящее время в Октябрьск вернулись 37 участников спецоперации, адресная помощь оказывается не только им, но и их близким - в решении как бытовых вопросов, так и трудоустройства. Здесь взаимодействие с кадровым центром «Работа России» очень ценно. Зачастую ветераны СВО не могут вернуться к своей прежней работе, в том числе по состоянию здоровья. Поэтому очень востребованы возможности по обучению, переобучению, повышению квалификации и освоению новой профессии».

Руководитель территориального кадрового центра «Работа России» Октябрьска Марина Кузнецова подчеркнула комплексный подход к поддержке: «Благодаря работе площадки «Сердце воина» мы подходим адресно и комплексно к оказанию помощи нашим защитникам Отечества и их близким - как в социальных, так и в правовых вопросах. Для каждого разрабатывается индивидуальный карьерный трек, позволяющий человеку чувствовать себя востребованным и, самое главное, счастливым».

