В Самаре утвердили предельные тарифы на речные перевозки

В Самарской области вырастет стоимость пассажирских перевозок и перевозки багажа по рекам региона. Соответствующий приказ опубликовал комитет ценового и тарифного регулирования.

По новым тарифам переправа из Самары до Рождествено будет стоить 120 рублей для взрослых и 60 рублей для детей. Билет до Винновки (Осиновка) обойдется в 180 и 90 рублей соответственно. До Зольного полный тариф составит 210 рублей, детский — 105 рублей. До Ширяево взрослый билет будет стоить 170 рублей, детский — 85 рублей.

Стоимость перевозки багажа составит 20% от пассажирского тарифа за каждые 10 килограммов. Новые тарифы начнут действовать с этого года, пишет Самара-МК.