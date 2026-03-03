Я нашел ошибку
Главные новости:
В Казани состоятся Чемпионат России по регби на снегу. Участниками стали 9 мужских команд из разных регионов страны, в том числе сборная Самарской области.
Сборная Самарской области стала серебряным призером чемпионата России по регби на снегу
В Самаре появится новый баскетбольный спорткомплекс
В Самаре появится новый баскетбольный спорткомплекс
В Богатом женщина погибла на пожаре
В Богатом женщина погибла на пожаре
В России предложили ввести минимальную цену на картофель
В России предложили ввести минимальную цену на картофель
В Самаре рассмотрят дело о хищении офисной бумаги на 24 млн рублей
В Самаре рассмотрят дело о хищении офисной бумаги на 24 млн рублей
В Самаре разрешили строительство вертолетной площадки у больницы Середавина
В Самаре разрешили строительство вертолетной площадки у больницы Середавина
В Самаре утвердили предельные тарифы на речные перевозки
В Самаре утвердили предельные тарифы на речные перевозки
Бесплатные автобусы для болельщиков в день матча "Крыльев Советов" с "Оренбургом"
Бесплатные автобусы для болельщиков в день матча "Крыльев Советов" с "Оренбургом"
В Самаре пройдет лекция «Женская благотворительность на рубеже XIX – XX веков»
Самарец поверил аферисту и отдал мошеннику более 1 800 000 рублей
Московский эксперт расскажет самарцам, как архитекторы возрождают наследие своими руками
Бесплатные автобусы для болельщиков в день матча "Крыльев Советов" с "Оренбургом"

102
Бесплатные автобусы для болельщиков в день матча "Крыльев Советов" с "Оренбургом"

Для удобства болельщиков в день кубковой игры с "Оренбургом" до стадиона "Солидарность Самара Арена" от Ладьи и от остановки "Больница им. Середавина" можно доехать на бесплатных автобусах. Они помогут быстрее добраться на игру.

Главное условие проезда – билет на игру или атрибутика "Крыльев Советов".

 

1. "Октябрьская набережная" ("Ладья") – "Солидарность Самара Арена", гейт 4.

Начало движения: 17:00.

Интервал движения: каждые 20-30 минут.

Отправление последнего автобуса: 18:10.

Остановки: "Октябрьская набережная" ("Ладья") – "Постников овраг" – "Завод им. Тарасова" (пересечение ул. Ново-Садовой и ул. 22 Партсъезда) – "Барбошина поляна" (пересечение ул. Ново-Садовой и пр. Кирова) – "Солидарность Самара Арена" (гейт 4).

 

2. НОВЫЙ МАРШРУТ: "Больница им. Середавина" (Московское шоссе) – "Солидарность Самара Арена", гейт 4.

Начало движения: 17:30.

Интервал движения: 10 минут.

Отправление последнего автобуса: 19:20.

Обращаем внимание, в обратном направлении не следуют!

Билеты доступны онлайн: на официальном сайте клуба, KASSIR.RU и Яндекс Афише, а также в клубных магазинах на стадионе "Металлург" и в ТЦ "Вертикаль".

