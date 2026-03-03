Бесплатные автобусы для болельщиков в день матча "Крыльев Советов" с "Оренбургом"

Для удобства болельщиков в день кубковой игры с "Оренбургом" до стадиона "Солидарность Самара Арена" от Ладьи и от остановки "Больница им. Середавина" можно доехать на бесплатных автобусах. Они помогут быстрее добраться на игру.

Главное условие проезда – билет на игру или атрибутика "Крыльев Советов".

1. "Октябрьская набережная" ("Ладья") – "Солидарность Самара Арена", гейт 4.

Начало движения: 17:00.

Интервал движения: каждые 20-30 минут.

Отправление последнего автобуса: 18:10.

Остановки: "Октябрьская набережная" ("Ладья") – "Постников овраг" – "Завод им. Тарасова" (пересечение ул. Ново-Садовой и ул. 22 Партсъезда) – "Барбошина поляна" (пересечение ул. Ново-Садовой и пр. Кирова) – "Солидарность Самара Арена" (гейт 4).

2. НОВЫЙ МАРШРУТ: "Больница им. Середавина" (Московское шоссе) – "Солидарность Самара Арена", гейт 4.

Начало движения: 17:30.

Интервал движения: 10 минут.

Отправление последнего автобуса: 19:20.

Обращаем внимание, в обратном направлении не следуют!

Билеты доступны онлайн: на официальном сайте клуба, KASSIR.RU и Яндекс Афише, а также в клубных магазинах на стадионе "Металлург" и в ТЦ "Вертикаль".