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В Самаре 9 августа запустят бесплатные автобусы до "Солидарность Арены"

6 августа 2025 13:19
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В Самаре 9 августа запустят бесплатные автобусы до "Солидарность Арены"

Они будут курсировать для футбольных болельщиков.

В губернской столице в предстоящую субботу состоится матч 4-го тура РПЛ (0+). Самарские "Крылья Советов" встретятся с калининградской "Балтикой", пишет Сова.

В этот день до "Солидарность Самара Арены" будут курсировать бесплатные шаттлы. Для проезда нужно показать билет на игру или продемонстрировать атрибутику КС.

В пресс-службе самарского футбольного клуба пояснили: на остановках, откуда отправляется транспорт, будут дежурить волонтеры. Они помогут сориентироваться, подскажут расписание движения автобусов и ответят на вопросы.

Предусмотрено два маршрута:
1. "Октябрьская набережная" ("Ладья") - "Солидарность Самара Арена", гейт 4.
Начало движения: 12:00.
Интервал: каждые 20 минут.
Отправление последнего автобуса: 13:20.
Остановки: "Постников овраг" - "Завод им. Тарасова" (пересечение ул. Ново-Садовой и ул. XXII Партсъезда) - "Барбошина поляна" (пересечение ул. Ново-Садовой и пр. Кирова) - "Солидарность Самара Арена" (гейт 4).
После окончания игры шаттлы будут отправляться в 16:30 от остановки "Агропарк" на 8-м проезде и следовать в обратном направлении.

2. "Ташкентская" ("Эль Рио") - "Солидарность Самара Арена", гейт 4.
Начало движения: 12:00.
Интервал: по заполняемости.
Отправление последнего автобуса: 15:00.
Этот маршрут следует без остановок.

Теги: Городской транспорт Крылья Советов Футбол

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