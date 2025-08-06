В Самаре 9 августа запустят бесплатные автобусы до "Солидарность Арены"

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Они будут курсировать для футбольных болельщиков.

В губернской столице в предстоящую субботу состоится матч 4-го тура РПЛ (0+). Самарские "Крылья Советов" встретятся с калининградской "Балтикой", пишет Сова.



В этот день до "Солидарность Самара Арены" будут курсировать бесплатные шаттлы. Для проезда нужно показать билет на игру или продемонстрировать атрибутику КС.



В пресс-службе самарского футбольного клуба пояснили: на остановках, откуда отправляется транспорт, будут дежурить волонтеры. Они помогут сориентироваться, подскажут расписание движения автобусов и ответят на вопросы.



Предусмотрено два маршрута:

1. "Октябрьская набережная" ("Ладья") - "Солидарность Самара Арена", гейт 4.

Начало движения: 12:00.

Интервал: каждые 20 минут.

Отправление последнего автобуса: 13:20.

Остановки: "Постников овраг" - "Завод им. Тарасова" (пересечение ул. Ново-Садовой и ул. XXII Партсъезда) - "Барбошина поляна" (пересечение ул. Ново-Садовой и пр. Кирова) - "Солидарность Самара Арена" (гейт 4).

После окончания игры шаттлы будут отправляться в 16:30 от остановки "Агропарк" на 8-м проезде и следовать в обратном направлении.



2. "Ташкентская" ("Эль Рио") - "Солидарность Самара Арена", гейт 4.

Начало движения: 12:00.

Интервал: по заполняемости.

Отправление последнего автобуса: 15:00.

Этот маршрут следует без остановок.